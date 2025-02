Illegale Auswilderung: Wildtiere in Nationalpark ausgesetzt

Innerhalb eines Monats wurden im Cairngorms-Nationalpark (Schottland) mehrfach illegal Wildtiere ausgesetzt. Nachdem vier Luchse im Parkgebiet freigelassen wurden, hat nun eine Rotte von 20 Wildschweinen für Unruhe gesorgt. Die lokale Landwirtschaft ist ratlos. Was steckt dahinter?

Wildtiere im Nationalpark: Luchse und Wildschweine illegal ausgewildert

Die Behörden glauben, dass die Rotte von 20 Wildschweinen, die „relativ domestiziert“ gewirkt haben sollen, illegal ausgesetzt wurde. Die Wildtiere konnten inzwischen gefangen werden. Der Fall wirft gerade deshalb Fragen auf, weil nicht einmal vor einem Monat bereits vier Luchse illegal ausgesetzt worden waren. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Einfangen der Wildschweine erwies sich unterdessen als Herausforderung. Schon seit Montag (10. Februar 2025) hatten Waldhüter von Forestry and Land Scotland (FLS) Versuche gestartet, das Schwarzwild zu fassen. Nun konnten sie ihren Erfolg melden. Dafür mussten die Hüter kreativ werden: Mit Maus lockten sie die Wildtiere auf ein Feld und pferchten sie dort ein. Nur so war es möglich, diese große Anzahl an Wildschweinen in den Griff zu bekommen.

Behörden sind sich sicher: Wildtiere wurden ausgesetzt

Die Behörden halten es für unwahrscheinlich, dass die Tiere von sich aus in den Nationalpark kamen. Das Verhalten des Schwarzwilds lässt den Schluss zu, dass die Tiere, die im Park gefunden wurden, vermutlich domestiziert waren. Die Vermutung: Die Besitzerschaft könnte die Rotte aus Angst ausgesetzt haben, dass diese Tierseuchen wie die Afrikanische Schweinepest (ASP) oder die Maul- und Klauenseuche (MKS) auf weitere Tierbestände übertragen könnten. Einen Hinweis, dass die Wildtiere tatsächlich eine Infektionsgefahr darstellten, gibt es derweil nicht.

Wie geht es mit den illegal ausgewilderten Tieren weiter?

Es ist nicht das erste Mal, dass im Cairngorms-Nationalpark Wildtiere ausgesetzt wurden. Erst im Januar 2025 sollen gleich vier Luchse ausgewildert worden sein. Auch deshalb reagiert die lokale Landwirtschaft mit Empörung: „Man muss sich wundern, was in aller Welt hier vor sich geht.“

Wie es nun mit den gefangenen Wildschweinen weitergeht, ist Berichten zufolge bisher noch nicht abschließend geklärt. Im Falle Luchse hat man eine Lösung gefunden: Drei der Tiere leben nun im Zoo von Edinburgh. Der letzte Luchs verstarb allerdings in Zwischenzeit.

0

0

0

0 x geteilt