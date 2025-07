Hund im Sommer? Wie man dem Jagdhund bei Hitze helfen kann

Für die meisten Menschen sind die Temperaturen im Sommer eine angenehme Abwechslung. Doch die Hitze kann Gefahren mit sich bringen. Dabei sind Hunde meist noch schneller gefährdet. Die Vierbeiner zeigen unter anderem mit Unruhe oder starkem Hecheln, dass sie unter der Hitze leiden könnten. Bei stärkerer Überhitzung kommen glasige Augen, eine rote Zunge oder ein taumelnder Gang und Teilnahmslosigkeit hinzu. Für einen Hund kann die Hitze schnell lebensbedrohlich werden. Was können Hundehalter tun, um ihre Vierbeiner zu schützen?

Was tun mit Hund bei heißem Wetter?

Hundehalter sollten ihre größeren Gassirunden in die Morgen- und Abendstunden legen. Dann ist der Asphalt weniger stark aufgeheizt und die Sonne liefert keine aktive Hitze mehr. Für die Aktivitäten am Tag sind schattige Strecken auf jeden Fall von Vorteil. Häufig liefern Bäume im Wald auch für die Zeit in Revier den nötigen Schatten. Mit großen Anstrengungen in der Hitze sollte man lieber vorsichtig sein. Wer mit seinem Hund unterwegs ist, sollte immer – aber besonders bei Hitze – eine Wasserflasche mitnehmen.

Der Hund muss ausreichend trinken

Der Mensch muss besonders bei hohen Temperaturen genug trinken, und genau das gilt auch für den Hund. Man sollte also nicht nur immer wieder frisches Wasser bereitstellen, sondern auch darauf achten, dass der Vierbeiner genug trinkt. Das Wasser sollte dabei häufig ausgetauscht werden, da sich gerade bei hohen Temperaturen Keime und Bakterien schnell vermehren können. Deshalb sollte man auch Futterreste schnell entsorgen. Es gilt: Auch ein Hund muss nicht minütlich Wasser trinken. Allerdings sollte er spätestens nach ein paar Stunden wieder Flüssigkeit zu sich nehmen.

Schwimmen gehen: Abkühlen im Wasser

Menschen gehen bei hohen Temperaturen gerne ins Freibad, viele reisen sogar ans Meer. Klar ist: Wasser kühlt ab. Und auch Hunde genießen die Abkühlung im kühlen Nass. Wasserscheue Hunde sollte man nicht zwingen. Für die Tiere, die sowieso gerne schwimmen, kann eine Runde im Wasser aber notwendige Abkühlung schaffen. Viele Seen und Strände in Deutschland haben explizit ausgeschriebene Hundezonen.

Gefahr Auto: Hund überhitzt schnell

Jeder kennt es: Auch wenn die Temperatur draußen noch erträglich ist, ist das Auto schon extrem aufgeheizt. Das merken nicht nur Menschen. Für Hunde kann der Ausflug im Auto schnell gefährlich werden. Allein im Auto sollte der Hund sowieso nicht gelassen werden, doch auch lange Fahrten in der Mittagshitze sollte man – wenn möglich – vermeiden. Wer doch mal von A nach B muss, sollte dringend die Klimaanlage nutzen.

