Hochsitze von Unbekannten zerstört: Wer will den Jägern schaden?

In Weimar zerstören unbekannte Täter immer wieder die Hochsitze in der Region. Die Angriffe sind nicht nur lästig und ziehen Reparaturen mit hohen Kosten nach sich. Sie können für die örtliche Jägerschaft fatale Folgen haben.

Hochsitze beschädigt: Unbekannte Täter greifen immer wieder an

Leider ist es in Weimar keine Seltenheit mehr, dass Hochsitze in den Revieren der örtlichen Jägerschaft mutwillig beschädigt, teilweise sogar angesägt werden. Meldungen zu solchen Fällen gab es in der Vergangenheit immer wieder. Nun gab es erneut einen Fall, bei dem Unbekannte gleich mehrere Hochsitze auf einem Feldweg zwischen Possendorf und Weimar beschädigt haben. Nach Angaben der Polizei geschah der Vorfall am Dienstag, den 15. Juli 2025, zwischen 4 Uhr und 18 Uhr. Die Täter entfernten die Spanngurte von einem sechs Meter hohen Hochsitz. Dadurch war das Betreten von diesem Ansitz nicht mehr sicher möglich – die Täter nahmen hiermit also mindestens mögliche schwere Verletzungen der Jäger vor Ort in Kauf.

Ein Hochsitz beschädigt, ein weitere zerstört

Die weiteren Umstände machen die Situation noch prekärer. Denn der Jäger, der in diesem Revier jagt, ist meist in der Nacht aktiv. Daher wären ihm die fehlenden Gurte vermutlich nicht aufgefallen, was die Situation nochmal gefährlicher gemacht hat. Zusätzlich beließen es die Täter nicht bei einem beschädigten Ansitz. In unmittelbarer Nähe sägten sie die Beine eines weiteren Sitzes an, dieser fiel sofort um. Der Sachschaden belaufe sich in diesem Fall allein auf etwa 400 Euro. Hinweise auf die Täter gebe es bislang nicht, daher ist auch das Motiv nicht eindeutig. Aufgrund der gezielten Beschädigung der Hochsitze ist allerdings davon auszugehen, dass es sich um einen Angriff handelt, der explizit der örtlichen Jägerschaft schaden soll.

Polizei ermittelt – Strafmaß noch unbekannt

Auf Nachfrage der Presse teilte die Polizei mit, dass die Ermittlungen zu dem Vorfall andauern. Ziel sei dabei herauszufinden, ob es sich um reine „Zerstörungswut“ oder um gezielte Taten handelt. Das hätte auch Auswirkungen auf ein mögliches Strafmaß. Denn im Falle eines gezielten Angriffs stünde auch der Tatbestand einer versuchten Körperverletzung im Raum. Dementsprechend würde die Strafe bei einem gezielten Angriff auf Jäger empfindlicher ausfallen.

Auch interessant