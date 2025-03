Hochsitz eingestürzt – Jäger muss wiederbelebt werden!

In der Lausitz in Sachsen ereignete sich ein tragischer Vorfall, der darin endete, dass ein Jäger noch im Wald reanimiert werden musste. Zwei Männer wurden während der Jagd im Landkreis Bautzen verletzt. Grund hierfür waren allerdings keine Schusswaffen. Stattdessen brach unter ihnen der Hochsitz um – war dieser marode, oder könnten militante Tierschützer ihn gezielt beschädigt haben?

Hochsitz in Sachsen beschädigt

Gegen 21:30 Uhr Uhr erreichte die zuständige Rettungsleitstelle ein Notruf. Ein Jäger würde bewusstlos am Klosterberg bei Demitz-Thumitz, eine sächsische Gemeinde mit etwa 2650 Einwohnern, liegen. Sofort machten sich die Feuerwehr sowie der Notarzt, die Polizei und ein Rettungswagen auf dem Weg, um den Jäger in dem Waldgebiet am Klosterberg zu suchen.

Das Problem: Ein genauer Standort war den Rettungskräften zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt. Innerhalb des Waldgebiets gibt es eine Vielzahl an Hochständen, an denen sich der Waidmann hätte aufhalten können. Die Feuerwehr Demitz-Thumitz beschreibt den Einsatz im Nachhinein auf ihrer Facebook-Seite: „Wir eilten mit unseren Fahrzeugen nach Schmölln in Richtung Bolbritz. Dort konnten wir keine Feststellung machen und es wurden die Schmöllner Kameraden nachalarmiert. Intuitiv fuhren wir dann die Klosterbergstraße in Neuschmölln an, wo wir in der Nähe der Kreuzbuche fündig wurden.“

Jäger muss vor Ort wiederbelebt werden

Vor Ort erwartete die Rettungskräfte eine dramatische Szenerie. Ein umgestürzter Hochsitz, auf dem sich vorher zwei Jäger (75, 25) aufgehalten haben sollen. Für den 75-jährigen Waidmann verlief der Sturz besonders tragisch – Notarzt und Sanitäter mussten ihn vor Ort reanimieren. Die Umstände waren dennoch auf der Seite der Verletzten: Da es trocken war, konnte der Rettungswagen sehr nah an die Unfallstelle heranfahren. Dadurch konnten die Einsatzkräfte den 75-Jährigen schnell ins Krankenhaus bringen. Für seinen 25-jährigen Begleiter verlief der Sturz insgesamt glimpflich, dennoch kam er für Kontrollen auch in eine Klinik.

Hochsitz instabil: Ein feiger Angriff auf die Jägerschaft?

Doch wie konnte es dazu kommen, dass der Hochsitz plötzlich einstürzte? Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Denn in den letzten Jahren kam es in Sachsen vermehrt dazu, dass vermeintliche Tierschützer Hochsitze beschädigten und damit das Leben der Jäger gefährdeten. Andererseits könnte auch der Zustand des Hochstands Grund für den Unfall gewesen sein.