Hochsitz beschädigt: Jugendlicher zerstört Ansitz aus Langeweile

Schon wieder wurde ein Hochsitz beschädigt. Dieses Mal hat ein Täter einen Hochsitz in Halver, eine Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen, umgeschmissen. In diesem Fall handelt es sich allerdings wohl um keinen gezielten Angriff, sondern um eine Tat aus Langeweile. Dabei wurde der Täter, ein 15 Jahre alter Jugendlicher, allerdings beobachtet.

Hochsitz beschädigt: Tat geschah aus Langeweile

Die Polizei in Halver berichtete über den Vorfall, der sich am Dienstag, den 22. Juli 2025 ereignete. Demnach hat ein 15-jähriger Jugendlicher den Hochsitz am Winkhof, einem Ortsteil von Halver, umgeworfen. Wie sich später herausstellt, handelte es sich allerdings um keine gezielte Tat, die der Jägerschaft schaden sollte, wie es in letzter Zeit immer häufiger deutschlandweit passiert. Stattdessen handelte der Jugendliche aus bloßer Langeweile.

Zeuge bemerkt Jugendliche bei umgeschmissenem Hochsitz

Ein Zeuge, der sich in der Nähe aufhielt, hatte ein lautes Scheppern gehört. Auf der Suche nach der Ursache entdeckte er dann den umgekippten Hochsitz. Außerdem bemerkte er drei Jugendliche, die sich in der Nähe aufhielten. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Als diese eintraf und auch die Jugendlichen auf die Situation ansprach, gestand einer von ihnen, ein 15-Jähriger, seine Tat. Gegenüber den Einsatzkräften vor Ort erklärte der Jugendliche, dass er den Ansitz aus „Langeweile“ umgeworfen habe. Der Ansitz wurde bei dem Umstoß beschädigt.

Polizei zeigt Jugendlichen wegen Sachbeschädigung an

Wie hoch die Schäden sind, die an dem Hochsitz verursacht wurden, ist bislang noch bekannt. Auch ist unklar, ob der Ansitz weiterhin von der örtlichen Jägerschaft genutzt werden kann oder ob dieser gänzlich ersetzt werden muss. Die Polizei erstattete Anzeige gegen den Jugendlichen wegen Sachbeschädigung.

Auch interessant