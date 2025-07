Hochsitz angezÃ¼ndet – TÃ¤ter in der Eifel gefÃ¤hrdet JÃ¤ger und Wald

Schon wieder kam es vermutlich zu Angriffen auf die Jägerschaft. In einem Waldstück bei Hostel, einem Ortsteil von Mechernich in der Eifel (Nordrhein-Westfalen) fand eine Spaziergängerin einen abgebrannten Hochsitz. Der Fall verlief glimpflich, die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung.

Hochsitz angezündet: Täter in der Eifel zerstören Ansitz

Am Montagmorgen (21. Juli 2025) war eine Frau gerade auf einem morgendlichen Spaziergang unterwegs, als sie einen beschädigten Hochsitz in einem Waldstück bei Mechernich-Hostel entdeckte. Sie meldete ihren Fund der Polizei. Wie diese mitteilt, zeigte sich beim Anrücken der Einsatzkräfte schnell, dass der Hochsitz nicht durch Zufall beschädigt war. Stattdessen soll der hölzerne Hochsitz vorsätzlich in Brand gesetzt worden sein – das sind die ersten Erkenntnisse der Ermittlungen. Das Feuer war zum Zeitpunkt der Entdeckung bereits erloschen, richtete allerdings erhebliche Schäden an.

Die Brandermittlung der Polizei Euskirchen hat derweil die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Brandstiftung aufgenommen, wie der Kölner-Stadtanzeiger berichtet. Der abgebrannte Hochsitz bereitet allerdings gleich mehrere Sorgen.

Hochsitz beschädigt: Unfallgefahr für die Jäger

Das Beschädigen von Hochsitzen ist deutschlandweit fast zu einem besorgniserregenden Trend geworden. Immer wieder kommt es zu derartigen Angriffen auf die Jägerschaft, bei denen Hochsitze zerstört oder so beschädigt werden, dass Jäger sich bei der Nutzung der Ansitze schwer verletzen können. Erst kürzlich haben unbekannte Täter mehrere Hochsitze beschädigt, unter anderem haben sie Spanngurte entfernt und einen Hochsitz damit instabil zurückgelassen. Dabei können Stürze von Hochsitzen teils tödlich enden – Täter nehmen das mit ihren Aktionen in Kauf.

Waldbrand: Deutschland derzeit extrem trocken

Gleichzeitig birgt das Anzünden der Hochsitze extreme Gefahren für die Wälder. Denn die starke Hitze sowie Dürreperiode erhöht die Waldbrandgefahr deutschlandweit. Erst kürzlich löste die Hitze eines Fahrzeugs einen spontanen Brand in einem Wald aus. Derartige Brände können nicht immer schnell unter Kontrolle gebracht werden. Wer also einen Hochsitz anzündet, gefährdet damit nicht nur Jäger, sondern auch großflächig die Natur. Abzuwarten bleibt, ob es sich in der Eifel um einen Einzelfall handelt oder ob es nun vermehrt zu Fällen kommt, wie es in Bayern der Fall ist.