Hirsche in Bonn entlaufen: Seltene Tiere auf der Flucht

Zwei entlaufene Hirsche sorgen in Bonn für Unruhe. Die Tiere sind aus einem Gehege in der Stadt ausgebüxt – wohin sie unterwegs sind, ist bislang unklar. Eines der Tiere sollte durch ein seltenes Detail dabei besonders auffällig sein. Die Stadt bittet um Hinweise.

Hirsche aus Gehege ausgebrochen: Tiere auf der Flucht in Bonn

Nach Angaben der Stadt Bonn sind zwei Damhirsche aus einem Gehege der Stadt entlaufen. Die Tiere fallen besonders durch ihre auffällige Färbung auf: Eines der Tiere ist schwarz gefärbt, das andere hat eine weiße Fellfarbe. In den letzten Tagen sollen die Hirsche mit ihrer besonderen Optik für Verwunderung bei Waldspaziergängern gesorgt haben. Durch den Kontakt mit Menschen am Gehege seien die Tiere nämlich nicht sonderlich scheu unterwegs.

Hirsche mit seltener Fellfarbe aus Gehege ausgebrochen

Stadtförsterin Angelika Dauermann äußerte sich zu den ausgebüxten Hirschen: „Die Hirsche sind an Menschen gewöhnt und wirken daher sehr zutraulich.“ Trotzdem bittet die Försterin darum, die Tiere nicht zu füttern. Sie kämen auch ohne Fremdeinwirkung gut in freier Wildbahn zurecht, bis sie wieder eingefangen sind: Wir vermuten, dass die Tiere über kurz oder lang den Weg zurück zur Herde und ihrer gewohnten Umgebung suchen.“

Nach Angaben der Stadt gelang den Tieren die Flucht nicht grundlos. Eine beschädigte Stelle am Zaun des Damwildgeheges eröffnete für die Hirsche einen Weg in die Freiheit. Diese sei mittlerweile repariert – die Hirsche sind allerdings noch nicht zurückgekehrt. Die Tiere sollten allerdings nicht lange unentdeckt bleiben – denn Damwild mit weißem oder schwarzem Fell gibt es sehr selten. In der Natur haben Tiere mit solchen Besonderheiten häufiger Probleme – in Gehegen stellen sie dafür eine besondere Attraktion dar.

Stadt bittet um Hinweise zum Verbleib der Tiere

Da die Tiere ihren Weg allerdings noch nicht ihren Weg zum Gehege zurückgefunden haben, ist die Stadtförsterei über Hinweise zu deren Aufenthaltsort dankbar. Wer einen oder beide der Hirsche gesehen hat, kann sich demnach per E-Mail an stadtfoersterei@bonn.de (Betreff „Entlaufene Damhirsche“) wenden.