Heiratsantrag auf der Jagd: Video aus den USA geht viral!

Die Jagd ist kein gewöhnliches Hobby. Sie ist zeitintensiv und so zentral in das Leben von Jägern verwoben, wie wohl wenige andere Passionen. Wer einen Jäger als Partner hat weiß, wie präsent das Thema Jagd auch im eigenen Leben wird. Ein junger Jäger aus den USA zeigte nun mit seinem Heiratsantrag, wie weit diese Passion reichen kann – und wie schön es ist, wenn beide Partner diese Begeisterung für die Jagd teilen können.

Heiratsantrag auf der Jagd: Junger Jäger verbindet Liebe mit Passion

Auf dem Instagram-Account des jungen Mannes kann man den Antrag sehen, der erst unspektakulär wirkt, aber eine einzigartige Wendung nimmt.

Colton Adams, junger Jäger aus den USA, wollte einen der schönsten Momente des Lebens mit seiner größten Passion verbinden: Auf einem Jagdausflug hält er um die Hand seiner Partnerin an – ganz unaufgeregt in brauner Latzhose, lässigem Pullover und der Waffe an der Seite. Karley, seine Partnerin, scheint der einfach gehaltene Heiratsantrag nicht zu stören – ganz im Gegenteil. Sie akzeptiert den Ring und küsst ihren jagdbegeisterten Partner.

Heiratsantrag wird unterbrochen: Hirsch läuft Jäger direkt von den Lauf

Schon dieser wenig luxuriöse Heiratsantrag wirkt auf Menschen, die mit dem Thema Jagd nichts anfangen können, vermutlich skurril. Gerade diese Menschen dürften beim weiteren Verlauf gänzlich verwirrt sein. Denn die romantische Situation wird kurzerhand unterbrochen – wie könnte es anders sein: für die Jagd!

Während des Antrags näherte sich nämlich ganz unbemerkt ein Hirsch dem Pärchen. In der innigen Umarmung sehen die frisch Verlobten dann das Tier, welches mitten auf der Schneise steht. Colton nimmt sofort seine Waffe von der Schulter und geht in Anschlag, während seine frischverlobte Karley sich die Ohren zuhält. Der junge Jäger trifft, der Hirsch fällt zu Boden.

Jagd mit Happy-End: Antrag sowie Abschuss geglückt

Was für die meisten Menschen wohl eine völlig unverständliche Situation wäre, wird von dem Pärchen gefeiert. Das Video zu dem Heiratsantrag endet mit einem High-Five. Colton kommentiert den Ablauf seines Antrags humorvoll: Das sei wohl einfach was passiert, wenn man in der Schneise einen Antrag macht.

Es wird deutlich: die beiden jagdbegeisterten scheinen zumindest auf dieser Ebene gut zusammen zu passen. Die Jagd als Hobby steht dieser jungen Liebe allem Anschein nach nicht im Weg.