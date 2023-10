Gewinnspiel bei Frankonia: Rucksack für das Ehrenamt

Stadtkindern die Natur näher bringen – das ist das Konzept von Annette von Karp. Die zertifizierte Waldpädagogin möchte mit ihrem Herzensprojek „Nettis Naturkinder“ Begeisterung wecken. Den dafür entwickelten Waldrucksack gibt es jetzt bei Frankonia zu gewinnen.

Annette „Netti“ von Karp ist Jägerin des Monats April, zertifizierte Waldpädagogin und Geschäftsführerin der Stiftung Wald und Wild in Mecklenburg Vorpommern. Mit ihrem Projekt „Nettis Naturkinder“ möchte sie Stadtkindern die Natur näher bringen. Hierbei begleitet Annette kleine Gruppen von bis zu sieben Kindern auf naturpädagogischen Tagesausflügen. Der Fokus liegt dabei auf Kindergartenkindern aus sozial benachteiligten Stadtteilen Hamburgs mit hoher Migrationsquote. Bereits 2018 startete die erste Exkursion. Jährlich werden bis zu 40 Kinder betreut.

Im Rahmen des Projekts und dem Motto „Die Natur muss mit allen Sinnen gefühlt werden“ wurde Nettis wilder Waldrucksack entwickelt, den es bis Ende Oktober für ehrenamtlich Engagierte bei FRANKONIA zu gewinnen gibt. Wer sich also in der naturnahen Kinder- und Jugendarbeit engagiert, der kann hier am Gewinnspiel teilnehmen.

