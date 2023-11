Gefährliche Erntejagd: Jäger schießt Kollegen ins Gesicht

Im Kyffhäuserkreis kam es am Sonntagabend zu einem schweren Unfall: ein Jäger ist von einem Jagdkollegen angeschossen worden. Der Vorfall ereignete sich bei einer Erntejagd.

Nach Angaben der Polizei wurde ein 50-Jährger auf einer Erntejagd von einem Mitjäger angeschossen. Der Vorfall ereignete sich auf einem Feld an der Bundesstraße zwischen Westerengel und Greußen. Nachdem das Feld abgeerntet war, kamen Wildschweine in Anblick. Ein 36-jähriger Schütze hielt auf die Tiere an und schoss seinem Kollegen dabei unbeabsichtigt ins Gesicht. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Waffe des Schützen sichergestellt und die Ermittlung aufgenommen.

0

0

0

0 x geteilt