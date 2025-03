Gefährdet der Dachs die Infrastruktur? Bahnstrecke über Monate gesperrt

Eine Bahnstrecke in der Nähe vom Karlsruhe musste vollständig gesperrt werden. Der Grund: Auf der Bahnstrecke zwischen Landau und Winden ist ein Dachsbau eingestürzt. Die Deutsche Bahn untersucht derzeit, wie genau sich die Schäden auf den Bahnverkehr in Zukunft auswirken. Bisher ist unklar, wann der Zugverkehr wieder uneingeschränkt weitergeführt werden kann. Nach jetzigem Stand ist neben der Strecke selbst auch der Regionalverkehr nach Karlsruhe betroffen. Das Bauwerk vom Dachs wird wohl noch über längere Zeit für Probleme sorgen.

Der Dachs und sein Bau – Einsturz führt zu Sperrung einer Bahnstrecke

Der Dachs ist ein wahrer Baumeister – an seinem Bau arbeitet er meist ständig weiter. Die Tiere bessern Gänge und Kammern aus und erweitern ihren Bau immer wieder. Dennoch können die Werke der Großmarder durchaus einstürzen – dies ist nun auf der Bahnstrecke Landau-Winden passiert. Der Einsturz hat Folgen, so muss die Bahnstrecke gesperrt werden, sie wird auch in den kommenden Wochen nicht in Gänze befahrbar sein. Derzeit prüfe man, ob das zweite Gleis der Strecke, welches nicht durch den Einsturz des Dachsbaus gefährdet ist, für einen Notfallplan nutzbar wäre. Dies teilte der Zweckverband ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd in einer Pressemitteilung mit.

Sperrung führt zu Problemen im Zugverkehr

Doch nicht nur die Strecke selbst stellt momentan ein Problem dar. Derzeit prüfe man zusätzlich, welche Maßnahmen von Nöten sind, um eine Stabilisierung und Sanierung des Bahndamms, an dem der Dachs seinen Bau errichtet hat, vornehmen zu können. Die Prognosen dazu, wie lang die Strecke nicht oder nur eingeschränkt verfügbar ist, reichen von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Ziel sei es daher, dass baldmöglichst ein belastbarer Ersatzfahrplan durchgesetzt wird. Bis dahin ist ein Notverkehr mit Bussen geplant – für die Menschen, die auf die Nutzung der Bahn auf dieser Strecke angewiesen sind, kann dies eine große zeitliche Belastung darstellen. Auch eine Änderung der Fahrzeiten rund um die Sperrung könnte eintreten. Dies gilt nicht nur für die Strecke Landau – Winden selbst, sondern auch für benachbarte Strecken, die in ihrer Planung von ihrer Umgebung abhängig sind.

