GEARTESTER Festival 2025: Alle Infos zu dem Festival für Jäger

Vom 22.-24. August 2025 wird der Schießstand in Coesfeld wieder zum Spektakel: Das GEARTESTER Festival kommt auch 2025 wieder in die kleine Stadt in Nordrhein-Westfalen.

Auf dem Festival haben Jäger, Schützen und Outdoor Enthusiasten die Möglichkeit, Ausrüstung der bekanntesten Hersteller auf Herz und Nieren zu testen. Das GEARTESTER Festival verbindet Produkttesting mit Community-Feeling – ein ganzes Wochenende lang.

Tickets für das GEARTESTER Festival: Was muss ich beachten?

Für das GEARTESTER Festival stehen verschiedene Tickets zur Auswahl, so ist für jeden passende Ticket dabei:

Das Festivalticket (ohne Schießen): mit dem Festivalticket bekommst du 3 Tage Zutritt zum Gelände. Du kannst Zeit in der Community Area verbringen und dort an einer Vielzahl von Messeständen jede Menge Programm inklusive Aktionen und Gewinnspielen erleben. Optional kann man ein Campingticket dazubuchen und das Festival vom Gelände aus von Donnerstagabend bis Sonntag erleben. Das Festivalticket ist die perfekte Option für alle Outdoor Enthusiasten ohne Jagdschein, die dennoch das Festival und alles rund um die Neuheiten in Sachen Ausrüstung erleben wollen. Preis: 15 Euro.

Das Festival Ticket mit Schießen Freitag/Samstag/Sonntag (1 Tages Schießpass): Mit diesem Ticket erhält man alle Vorzüge des Festivaltickets. Darüber hinaus erhält man die Möglichkeit, die Waffen-Neuheiten an einem Tag am Schießstand zu testen.

Das Festival VIP Ticket (inkl. Schießen): Mit diesem Ticket erlebt man alle Vorzüge des Festivaltickets und kann zusätzlich Neuheiten der Jagdwaffen am Schießstand testen. Die Highlights in Sachen Ausrüstung, Community und Party inklusive Camping im Festivaleigenen Camp: Mit diesem All-Inclusive-Ticket ist alles abgedeckt. Preis: 60 Euro.

Camping (+ optional Strom zubuchbar): Campingtickets können auch optional zu den Festivaltickets hinzugebucht werden. Auch ein Stromanschluss ist optional zubuchbar.

Zusätzlich lassen sich spannende Masterclasses, Frühstücksaangebote sowie ausgestattete Lodges oder Jagdhütten im Camp mieten.

Alle Tickets zum GEARTESTER Festival sowie alle weiteren Informationen zur Buchung gibt es hier.

Wie sind die Öffnungszeiten auf den GEARTESTER Festival?

Öffnungszeiten Festival Gelände:

Freitag bis Sonntag: 10:00 – 18:00 Uhr

im Anschluss finden Freitag und Samstags die GEARTESTER PARTYS statt!

Öffnungszeiten Camp:

Donnerstags Anreise ab 15:00 Uhr.

Montag abreise bis 09:00 Uhr

Weitere Infos zur Anreise gibt es hier.

Was erlebe ich auf dem GEARTESTER Festival?

Das GEARTESTER FESTIVAL unterteilt sich in vier Bereiche – den Experience Bereich, die Community Area, die Academy und das Camp.

Experience Bereich

Der Experience Bereich ist der Bereich des Festivals, in dem geschossen werden kann. Flintenstände, Kugelbahnen und der Kurzwaffenstand: Alles, was das Jägerherz begehrt. An jedem Stand erwarten euch Marken mit ihren Neuheiten, die ihr direkt in der Praxis testen könnt. Die Kosten für die Munition sind im Ticket inbegriffen.

Community Area

Die Community Area befindet sich rund um den Schießstand und zwischen den einzelnen Waffenständen. Hier findet ihr verschiedene Marken die ihre Produkte vorstellen, Lounge Areas, unsere Bühne, Workshops & Challenges, sowie natürlich Getränke und Essen. Hier ist auch der Ort für Austausch untereinander.

Die Academy – Wissen, das trifft.

In der Academy auf dem Geartester Festival lernst du von den Besten: Marken, Profis und Experten geben dir exklusive Einblicke in ihre Ausrüstung, zeigen dir Tricks aus der Praxis und beantworten deine Fragen direkt vor Ort. Ob Optik, Technik, Ballistik oder Gear – hier wird nicht nur geredet, hier wird gezeigt, getestet und ausprobiert.

Die Camping Area

In der Camping Area kommen alle Outdoor Enthusiasten unter, die mehrere Tage auf dem Gelände verbringen wollen.

