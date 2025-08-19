Frankonia: Jagd Neuheiten für die Herbst-Winter-Saison

Kurz vor dem Start in die Herbst-Winter-Saison veröffentlicht FRANKONIA seinen neuen Jahreskatalog. Auf rund 800 Seiten finden Jägerinnen und Jäger, Freunde des Schießsports und Naturliebhaber ein umfassendes und aktuelles Sortiment: von Waffen über Munition und Optik bis hin zu Ausrüstung, Bekleidung sowie Produkte im Bereich Sicherheit. Dazwischen ist der Katalog gespickt mit Informationen zu Servicethemen und smarten Einkaufshelfern.

PARFORCE bei FRANKONIA: Jagd-Marke trumpft mit Rebranding

PARFORCE präsentiert sich mit einem neuen Markenauftritt. Das Rebranding verleiht der jagdlichen Eigenmarke eine frische Identität und stärkt den Charakter der einzelnen Produktlinien.

Frankonia: Jagd auf Punkte ab Herbst 2025!

Neu ab Herbst: die FRANKONIA Punkte-Jagd, ein exklusives Vorteilsprogramm für Kundinnen und Kunden. Einkäufe und Produktbewertungen werden automatisch in Punkte umgewandelt, die sich in individuelle Vorteile einlösen lassen. Detaillierte Informationen erscheinen Ende September unter www.frankonia.de/punkte-jagd.

FRANKONIA geht neue Wege und positioniert sich zu aktuellen Herausforderungen

Im Katalog-Editorial thematisiert FRANKONIA Geschäftsführer Jeremy Glück verschiedene Entwicklungen. Das größte Highlight in diesem Jahr ist die Eröffnung des ersten Stores in Österreich am 16. Oktober 2025. Stephanie Ziller-Weinhandl und ihr Team freuen sich darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher in den PADO Shopping Galerien in Parndorf zu begrüßen.

Zu den geplanten Novellierungen des Waffenrechts einiger Landesjagdgesetze, die mögliche Aufnahme des Wolfs ins Bundesjagdgesetz oder Überlegungen zur Zulassung von Nachtzieltechnik und Zielpunktprojektoren sagt Jeremy Glück: „Es genügt nicht, diese Themen nur zu beobachten. Damit unsere Stimme Gewicht hat, müssen wir alle zusammenhalten und die Themen aktiv mitgestalten.“

Jahreskatalog bestellen und mehr erfahren

Der neue Jahreskatalog 2025/2026 kann über das persönliche Kundenkonto oder über den Servicebereich unter www.frankonia.de bestellt werden. Der Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Alternativ gibt es einen digitalen Blätterkatalog. Weitere Informationen zum PARFORCE Rebranding werden ab Erscheinen des Katalogs über die Website und die digitalen Kommunikationskanäle bereitgestellt.

