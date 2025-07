FRANKONIA in Österreich: Erster Store eröffnet in Parndorf

Am 16. Oktober 2025 eröffnet FRANKONIA seinen ersten Store in Österreich. Das neue Ladengeschäft entsteht in den PADO Shopping Galerien im burgenländischen Parndorf in der Nähe des Neusiedler Sees. Auf knapp 1.000 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der traditionelle Vollausstatter aus Bayern eine große Produktauswahl an Topmarken sowie Büchsenmacher und fachkundige, persönliche Beratung. Stephanie Ziller-Weinhandl wird die Filialleitung übernehmen.

FRANKONIA kommt nach Österreich: Bald persönlich vor Ort

Die 117-jährige Tradition von FRANKONIA ist geprägt von Leidenschaft, Verantwortung, Kompetenz und Nähe. Gepaart mit einer waidgerechten Haltung sollen diese Werte spürbar werden und den Einkauf in Parndorf zu einem Erlebnis machen. Die Vorbereitungen für die Eröffnung des neuen österreichischen Ladengeschäfts laufen auf Hochtouren. Geschäftsführer und CEO, Jeremy Glück, gibt Einblicke in die aktuellen Planungen: „Wir setzen im Moment alle Hebel in Bewegung, um die Eröffnung im Herbst zu etwas ganz Besonderem zu machen. Das Wichtigste: Unser Team vor Ort ist komplett, die Baustelle schreitet mit großen Schritten voran und der Store nimmt Formen an.“

Zur Eröffnung wird es verschiedene Aktionen und Angebote für Österreich geben. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.frankonia.at.

Auch interessant