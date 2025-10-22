FRANKONIA in Österreich: Besucherandrang bei Startschuss überwältigend!

FRANKONIA ist in Österreich angekommen! Das erfolgreiche Handelsunternehmen eröffnete am 16. Oktober seinen ersten Megastore in den PADO Shopping Galerien im burgenländischen Parndorf. Der Besucherandrang war überwältigend, auch auch das Angebot vor Ort war überragend.

Store-Leiterin Stephanie Ziller-Weinhandl zeigt sich begeistert über die Eröffnung von FRANKONIA in Österreich: „Ich fühle mich wie beim Aufbruch zur Jagd: ein bisschen kribbelig, voller Vorfreude und gespannt auf das, was die nächsten Tage kommt. Mein Team und ich verstehen die Passion unserer Kunden und stehen mit Rat und Tat zur Seite.“ Die Jagdhornbläsergruppe Seewinkel umrahmte die Feierlichkeiten mit jagdlichen Klängen.

FRANKONIA in Österreich: Erlebnis für Jäger auf 1.000 Quadratmetern

Auf rund 1.000 m2 können Jäger, Sportschützen und Outdoor-Liebhaber nicht nur Produkte kaufen, sondern vor allem erleben. Das Angebot umfasst ein breites Ausrüstungssortiment, Über 300 Waffen sowie einen großen Bekleidungsbereich mit Barbour-Ecke und Textilien für Jägerinnen und Jäger. Eine eigene Büchsenmacherwerkstatt befindet sich im hinteren Bereich des Stores. Kunden können sich auf kompetente Beratung lokaler Spezialisten mit jahrelanger Erfahrung freuen.

Am Vorabend der Eröffnung fand ein exklusives Pre-Opening statt. Durch den Abend führte die österreichische Fernsehmoderatorin Christa Kummer. Der Parndorfer Pfarrer Franz Borenitsch sprach einige Segensworte und wünschte FRANKONIA „Glück auf und Waidmannsheil“.

Stationärer Markteintritt kommt nicht überraschend

Zwischen dem deutschen Jagdausstatter und Österreich besteht eine jahrzehntelange Verbundenheit. Österreichische Kunden bestellen seit Jahren im FRANKONIA Online-Shop und der Großhandel pflegt gute Kontakte. Jetzt können sie endlich auch vor Ort FRANKONIA erleben. „Dass wir jetzt vor Ort sind, dürfte keine große Überraschung sein“, sagt Geschäftsführer Jeremy Glück. „Aber zwischen Deutschland und Österreich gibt es mehr Unterschiede, als man auf den ersten Blick vermutet. Wir legen großen Wert darauf, die lokalen Besonderheiten zu berücksichtigen und weiterhin gut mit den Fachhändlern und Lieferanten vor Ort zusammenzuarbeiten.“

Emotionales Store-Konzept macht Produktwelt von FRANKONIA in Österreich erlebbar

Das Store-Konzept mit viel Liebe zum Detail erzeugt derweil eine gemütliche Einkaufsatmosphäre. Holzelemente, Gräser und Moose, eine Felsinstallation sowie heimische Tierpräparate runden das naturnahe Ambiente ab. Ein Highlight, das FRANKONIA in dieser Form zum ersten Mal präsentiert, sind stilvoll inszenierte Informationsflächen. In der Optikabteilung werden zum Beispiel ballistische Grundformeln oder der Winkelschuss auf Gams mit Lichteffekten in Szene gesetzt. Im Munitionsbereich finden sich Elemente zum Haltepunkt auf bewegtes Wild, verschiedene Schrotgrößen oder Wirkungsbereiche wieder.

Variierendes Rahmenprogramm für Groß und Klein

Bis zum 17. November erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Tagesprogramm mit Herstellern, einem actionreichen Schießkino, Unterhaltung für die Kleinsten, einem großen Gewinnspiel und vielfältigen Eröffnungsangeboten. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit dem Kauf des Buches „Mythen & Märchen zur Jagd“ Gutes zu tun: 100 Prozent des Erlöses spendet FRANKONIA an die Österreichische Wildtierstiftung. Der aktuelle Jahreskatalog ist direkt im Store in Parndorf erhältlich.

Interesse geweckt? Über den QR-Code können Sie sich direkt für den für den FRANKONIA AT-Newsletter anmelden: