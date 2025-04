Fischotter in der Oberpfalz darf doch nicht entnommen werden

Nachdem die Fischzüchter und Teichwirte in der Oberpfalz aufatmen konnten, weil der Abschuss des Fischotters genehmigt wurde, gibt es jetzt eine Wende in dem Fall. Das Verwaltungsgericht Regensburg hat nun der Klage einer Naturschutzinitiative gegen den Fischotterabschuss stattgegeben. Demnach würde laut Gericht die Tötung der Fischotter einen zu schwerwiegenden Eingriff in die Natur darstellen. Wie geht es jetzt weiter?

Fischotter als geschützte Art: Eilverfahren verbietet den Abschuss

Die Entscheidung fand Berichten zufolge im Eilverfahren statt. Noch nicht entschieden ist, ob die Allgemeinverfügung der Regierung der Oberpfalz doch grundsätzlich rechtmäßig sei. Die Allgemeinverfügung sollte eigentlich erlauben, im Regierungsbezirk Oberpfalz bis zu 23 Fischotter ab Mitte Februar jedes Jahres zu entnehmen. Dadurch sollten primär die Teichwirte und Fischzüchter in der Region, die durch Beutezüge der Fischotter große wirtschaftliche Schäden ertragen müssen, zu entlasten.

Klageverfahren laufen weiter

Berichten zufolge begründete das Gericht seine Eilentscheidung damit, dass die Allgemeinverfügung gegen die um Umweltrecht zugrundeliegenden Rechte des Antragstellers verstoße. Das Klageverfahren dazu, ob die Allgemeinverfügung grundsätzlich rechtmäßig ist, laufe demnach noch. Möglicherweise könnte entschieden werden, dass die Tötung des Fischotters gegen die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie) verstößt.

Warum stellt der Fischotter ein so großes Problem dar?

Die Probleme der Fischzüchter und Teichwirte kann die örtliche Jägerschaft dementsprechend doch nicht durch den Abschuss der Fischotter lösen. Dies könnte wirtschaftlich zu noch weiteren Problemen führen, denn die Tiere fischen regelrecht die Teiche leer. Aber auch für die örtliche Fauna könnte es ungemütlich werden, denn auch Vogel- und Amphibienarten, die teils bedroht sind, stehen auf dem Speiseplan der Wassermarder.

Derweil sind andere Möglichkeiten, die Teiche zu schützen, sowohl begrenzt als auch kostspielig. Netze und Zäune können die Tiere oft problemlos überwinden. Diese wirklich sicher vor dem Fischotter zu gestalten, ist mit teils horrenden Kosten verbunden – ohne die Sicherheit, dass sie tatsächlich immer wirken.

