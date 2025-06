Fahrerflucht nach Wildunfall: Fahrer lässt Schwerverletzten zurück

Ein 26 Jahre alter Autofahrer wurde bei einem Unfall bei Bad Mergentheim in Baden-Württemberg schwer verletzt. Ein entgegenkommendes Auto wich einem Reh aus und landete auf der Gegenfahrbahn. Der 26-Jährige musste daraufhin selbst ausweichen. Die Folgen des Unfalls sind schwer. Vom Unfallverursacher fehlt derzeit jede Spur, er begann Fahrerflucht. Die Polizei ermittelt.

Wildunfall endet mit Fahrerflucht

Am Mittwochabend ist ein 26-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Der Fahrer war auf der B290 bei Bad Mergentheim im Main-Tauber-Kreis unterwegs. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge ist dem Fahrer in einem Waldstück ein anderes Fahrzeug entgegengekommen. Dieses soll dann laut Angaben der Polizei einem Reh ausgewichen und dadurch in den Gegenverkehr gefahren sein.

Zwei Ausweichmanöver enden mit schweren Verletzungen

Der 26 Jahre alte Fahrer versuchte, einen Zusammenstoß zu verhindern, und wich ebenfalls aus. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches sich mehrfach überschlug. Letztlich kam der Wagen auf dem Dach liegend zum Stehen. Dabei war der Unfall so heftig, dass der Motorblock des Fahrzeugs in Gänze herausgerissen wurde. Der 26-Jährige konnte sich zwar selbstständig aus seinem Wagen befreien. Er musste dann aber von einem Rettungshubschrauber in einer nahegelegene Klinik gebracht werden. Derweil fehlt von dem Unfallverursacher jede Spur. Dieser fuhr nach dem Unfall unbeirrt weiter und leistete weder erste Hilfe, noch meldete er den Vorfall selbst bei der Polizei. Nach seinem Schwenker auf die Gegenfahrbahn begann der Unbekannte also Fahrerflucht.

Fahrerflucht nach Unfall: Polizei sucht Täter

Das Auto des Mannes wurde bei dem Unfall vollständig zerstört. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum Aufklären des Unfalls. Sollten Zeugen Informationen zu dem Fahrer des Autos haben, welches einem Reh auswich und dabei auf die Gegenfahrbahn geriet, sollen diese sich bei den Beamten melden. Der Unbekannte hatte die Fahrt nach dem Ausweichmanöver unbeirrt fortgesetzt und damit allen Anzeichen nach Fahrerflucht begangen.

