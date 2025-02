Die Hohe Jagd & Fischerei: Tops und Flops der Messe in Österreich

Die Hohe Jagd & Fischerei hat am 20. Februar 2025 in Salzburg ihre Türen eröffnet. Wer bis zum 23. Februar die Möglichkeit hat, die Messe zu besuchen, wird auf knapp 35.000 Quadratmetern die Möglichkeit haben, sich an der bunten Vielfalt des Jagens zu erfreuen. Ob Trends oder Tradition – das JÄGER Magazin verrät, was die absoluten Highlights der Messe sind. Wonach sollten Sie beim Besuch der Hohen Jagd & Fischerei Ausschau halten?

Zwischen Trend und Tradition: Die Messe in Salzburg lädt zum Genießen ein

Schon auf dem Weg zur Messe begrüßt Salzburg einen mit seinem individuellen Charme. Die Mozartstadt am Fuße der Ostalpen macht schon Lust darauf, sich mit Jagd und Natur zu beschäftigen, bevor man das Messegelände betritt.

Auch vor Ort geht es mit der guten Atmosphäre weiter. Man merkt sofort: In Salzburg legt man Wert auf Tradition und Höflichkeit. Das Messegelände zeigt sich innen sowie außen als sauber und ordentlich, die Menschen vor Ort sind genauso gut gekleidet, wie sie höflich sind. Die Jagd zeigt sich hier von ihrer besten Seite.

Messe in Salzburg: Lohnt sich die Reise?

Für Jagd- und Naturinteressierte aus Deutschland stellt die malerische Umgebung allerdings auch den größten Nachteil dar. Salzburg ist aus Deutschland unter Umständen nur mit kostspieliger oder umständlicher Anfahrt zu erreichen. Die JÄGER Redaktion war mit dem Flugzeug von Hamburg aus in etwas über einer Stunde in Salzburg – vor Ort ist dann alles nah beieinander und gut zu erreichen. Dennoch können Anfahrten mit Auto, Zug oder Flugzeug sowie die Unterkunft in Hotel oder Ferienwohnung insgesamt sehr kostenintensiv werden.

Die Hohe Jagd & Fischerei: Neuigkeiten, Liebgewonnenes und beste Verpflegung

Wer allerdings den Weg nach Salzburg auf sich nimmt, darf eine große Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen aus der heimischen und internationalen Jagdwelt entdecken. Vor Ort können Sie unter anderem die neue Mauser 25 anschauen. Auch sind unter anderem Blaser und Sauer vor Ort und stellen die hauseigenen Neuheiten vor. Ebenso können Sie die neue Wärmebildtechnik von HIKMICRO, den Falcon 2.0 sowie den Condor 2.0, unter die Lupe nehmen. Das gesamte Ausstellerverzeichnis finden Sie hier.

Ein weiteres Highlight auf der Messe stellt die Verpflegung vor Ort dar. Die Hohe Jagd & Fischerei legt hohen Wert auf das kulinarische Angebot. Auf der Messe findet man viele regionale Leckereien, ebenso gibt es einige Verköstigungen, die den Messetag zusätzlich verschönern.

Auch interessant