Die Hohe Jagd & Fischerei in Salzburg: Die Welt der Jäger entdecken

Vom 20. Bis 23. Februar 2025 findet Die Hohe Jagd & Fischerei Messe in Salzburg statt. Eine Vielzahl von Ausstellern aus dem In- und Ausland stellt dort Produkte und Dienstleistungen rund um Jagd, Fischerei, Abenteuer Natur & Reisen vor. Wir verraten Ihnen, was Sie zu Anreise, Programm und Tickets wissen müssen.

Auf knapp 40.000 Quadratmetern präsentieren etwa 500 Aussteller auf der Messe neue Produkte und Dienstleistungen rund ums Jagen. Neueste Produkte, Techniken und Trends finden auf der Messe ihren Platz – Jagdinteressierte finden hier also alles, was zu Jagd, Wild und Revier interessant sein könnte. Die Hohe Jagd & Fischerei bietet in Salzburg die Möglichkeit, alles zu entdecken, was die heimische und internationale Jagdwelt zu bieten hat. Das Programm können Sie hier einsehen.

Die Messe findet im Messezentrum in Salzburg statt. Etwa 500 Aussteller und 700 Marken lockten schon 2024 etwa 45.000 Besucherinnen und Besucher an.

Die Hohe Jagd & Fischerei: Wie gelange ich zur Messe?

Erreichen können Sie das Messezentrum Salzburg direkt über die Autobahn A1 über die Ausfahrt „Messe“. Das Gelände ist durch Verkehrsleitschilder in der Stadt sowie an der Autobahn nicht zu übersehen.

Beachten Sie diesbezüglich unbedingt die Vignettenpflicht auf den Autobahnen und Schnellstraßen in Österreich. Diese können als Jahresvignetten sowie für 10 Tage oder 2 Monate im Voraus erworben werden.

Auch über das öffentliche Verkehrsnetz ist das Messezentrum problemlos zu erreichen. Aus der Altstadt Salzburgs sowie vom Hauptbahnhof aus erreichen Sie das Messezentrum zudem problemlos mit dem Rad oder zu Fuß. Fahrradstände sind am Gelände genügend vorhanden.

Wie und wo kann ich Tickets kaufen?

Momentan sind noch Tickets für Die Hohe Jagd & Fischerei in Salzburg verfügbar. Diese können Sie über die Website von Die Hohe Jagd & Fischerei kaufen. Klicken Sie hier, um zum Ticketshop zu gelangen.