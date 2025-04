Die Folgen von Tollwut: Aggressiver Waschbär greift Mensch und Hund an

Der Waschbär hat sich hierzulande in den letzten Jahrzehnten rapide ausgebreitet. Eigentlich handelt es sich bei dem Tier allerdings um eine invasive Art, ursprünglich kommt der Waschbär nämlich aus Nordamerika. Dort hat ein Waschbär nun einen Menschen und einen Hund angegriffen. Im Nachhinein könnte eine Laboruntersuchung Tollwut bei dem Tier feststellen.

Waschbär greift Mensch und Hund bei New Jersey an

Ein aggressiver Waschbär griff in einem Vorort von New Jersey sowohl mehrere Menschen als auch einen Hund an. Im Nachhinein konnten die zuständigen Gesundheitsbehörden von Camden County nachweisen, dass der Waschbär an Tollwut erkrankt war. Am 8. April 2025 kam es zu dem ersten Vorfall. Ein Bewohner aus Collingswood meldete, dass ein Waschbär seinen Hund angegriffen hat. Die Tierschutzbehörde machte sich auf die Suche nach dem Tier, konnten es an diesem Tag allerdings nicht ausfindig machen.

Tollwut bestätigt: Betroffene müssen nach Angriff in Behandlung

Am nächsten Tag, den 9. April, kam es dann allerdings zu einem weiteren Angriff. Der Waschbär attackierte Berichten zufolge einen Spaziergänger. Die Tierschutzbehörde konnte das kleine Raubtier diesmal einfangen und für eine Untersuchung an das Labor des Gesundheitsministeriums von New Jersey schicken. Dieses bestätigt nun: Der Waschbär hatte tatsächlich Tollwut. Der Spaziergänger begann nach dem Vorfall mit der postexpositionellen Prophylaxe, um eine Infektion zu verhindern. Der Hund war bereits geimpft, er erhielt eine Auffrischungsimpfung.

Tollwut: Wie hoch ist die Gefahr in Deutschland?

Tollwut gilt als gefährliche Infektionskrankheit, die das zentrale Nervensystem angreift. Durch den Speichel infizierter Tiere kann es zu einer Übertragung kommen. Insgesamt ist die Tollwut in den USA gut kontrolliert, dennoch sterben dort jährlich etwa 10 Menschen an der Krankheit. In New Jersey, wo sich der Vorfall abspielte, ist der Waschbär das am häufigsten infizierte Tier. Bei 13 der kleinen Raubtiere wurde in New Jersey in diesem Jahr die Tollwut nachgewiesen.

Wie hoch ist die Tollwutgefahr in Deutschland? Laut RKI gilt Deutschland, sowie viele andere europäische Staaten, als frei von terrestrischer Tollwut. Insgesamt ist die Gefahr dank langjähriger Schutzmaßnahmen also als sehr gering einzustufen.

