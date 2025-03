Der Wolf im Rheinland: Tiere kommen den Menschen immer näher!

Schon wieder gab es eine Wolfssichtung im Rheinland. Aktuelle Videos und Fotos zeigen das Tier, welches Experten bereits als Wolf identifizierten, in Bergheim und Kaarst in unmittelbarer Nähe zu Wohngebieten. Bei den Sichtungen könnte es sich um denselben Wolf, aber auch um mehrere unterschiedliche Tiere handeln.

Wolf im Rheinland: Video zeigt das Raubtier in der Nähe von Spaziergängern

Ein Video zeigt einen Wolf, der am Rande des Kaarster Stadtteils Vorst im Rhein-Kreis Neuss herumstreift. Zwei Schwestern, die am Sonntagabend (9. März) gemeinsam mit einem Freund an der Landstraße spazieren waren, hatten das Tier entdeckt und sich dazu entschieden, es zu filmen.

Bei einem Spaziergang mit ihrem Hund merkten sie, dass sie von einem Tier verfolgt werden, das einem Wolf überraschend ähnlich sah. Auf dem Video ist zu sehen, wie das Tier den Spaziergängern erst neugierig folgte und dann auf der anderen Straßenseite an der Gruppe vorbeirannte. Die Gruppe wirkt in dem Video verunsichert. Zu hören ist sogar, wie der junge Mann mit seiner Mutter telefoniert: „Hi, ich habe jetzt mal eine blöde Frage: Wenn ein Wolf so fünf Meter von dir entfernt steht, was sollte man da machen?“, fragt er. Die beiden Schwestern wirken ebenso aufgeregt: „Aber der ist süß!“, kommentiert eine der beiden das Raubtier.

Wolf streift auch durch Bergheim-Glessen

Doch das war nicht das einzige Video aus dem Rheinland, welches in den letzten Tagen Wellen schlug. In Glessen, einem Stadtteil von Bergheim im Rhein-Erft-Kreis, filmten Fußgänger einen Wolf, der sich ihnen bis auf wenige Meter näherte. In diesem Fall zeigte sich der Fußballer eindeutig besorgter, er probierte das Tier mit Geräuschen zu verscheuchen. Dieser Versuch war allerdings wenig erfolgreich: Der Wolf folgte dem Mann in kurzem Abstand weiter.

Raubtier an Wohnhäusern und bei Schule gesichtet

Insgesamt kam es im Rheinland in jüngster Zeit immer wieder zu Wolfssichtungen. Unter anderem wurde ein Wolf in unmittelbarer Nähe zu einer Schule gesichtet. Das Gymnasium entschloss sich in diesem Fall, die Schülerinnen und Schüler in der Hofpause nicht auf den Schulhof zu lassen. Kurz darauf ging ein Video viral, in dem ein Raubtier in Mönchengladbach sich auf der Terrasse eines Wohnhauses aufhielt und sogar an ein Fenster des Hauses biss.

