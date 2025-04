Der „schreckliche Wolf“ ist zurück – Wissenschaftler erwecken ausgestorbenen Wolf zum Leben

Eigentlich ist der Schattenwolf vor etwa 13.000 Jahren ausgestorben. Canis dirus, was übersetzt „schrecklicher Wolf“ heißt, soll nun allerdings zurückkommen. Wie das möglich ist? Wie ntv berichtet, will eine Firma in den USA den ausgestorbenen Wolf nach eigenen Aussagen mithilfe modernster Technologie wieder zurückgebracht haben. Bereits vor einigen Wochen sorgte das Unternehmen mit der Züchtung von Wollhaarmäusen – einer Maus, die genetisch dem Mammut angeglichen wurde – für Schlagzeilen.

Ausgestorbener Wolf durch Gentechnik wiedererweckt

Laut Mitteilungen des Unternehmens Colossal Biosciences sei es gelungen, drei Schattenwölfe (Aenocyon dirus oder auch Canis dirus) zu züchten. Grundlage war das Erbgut des heutigen Grauwolfs. Eigentlich war der Wolf seit weit über 10.000 Jahren ausgestorben. Nun will das Unternehmen das Raubtier mithilfe von modernster Gentechnik wiedererweckt haben.

Den Berichten zufolge gelang es den Wissenschaftlern von Colossal Biosciences, genügend DNA aus Fossilien der ausgestorbenen Schattenwölfe zu gewinnen. Mit den daraus gewonnenen Informationen habe man dann 20 der Gene im Genom von lebenden Grauwölfen modifiziert und damit an die Merkmale des Schattenwolfs angepasst. Aus den daraus resultierten veränderten Zellen sollen die Wissenschaftler dann Embryonen erzeugt haben. „Leihmuttertiere“ brachten den Angaben des Unternehmens zufolge zwischen Oktober 2024 und Januar 2025 drei Tiere zur Welt, die nun an einem geheimen Ort in den USA leben sollen. Haben die Wissenschaftler damit den Schattenwolf wiedererweckt?

Ist der Schattenwolf wieder da?

Ganz so einfach ist diese Frage nicht zu beantworten. Der Schattenwolf, der im englischen auch „Dire Wolf“ genannt wird, legte während des Pleistozäns in Nord- und Südamerika. Er war mit 1.50 Meter Länge deutlich größer und mit bis zu 70 Kilogramm Körpergewicht auch deutlich größer als der uns bekannte Grauwolf. Zwischen Schattenwolf und Grauwolf besteht dabei keine direkte Verwandtschaft. Vielmehr handelt es sich bei dem Schattenwolf um eine eigene Linie vom Wolf innerhalb der Hundeartigen.

„Schrecklicher Wolf“: Vorreiter für weitere Tierarten?

Die wissenschaftliche Leiterin bei Colossal Biosciences, Beth Shapiro, zeigte sich erfreut über die drei Wölfe, die die Namen Romulus, Remus und Khaleesi tragen. Sie bezeichnete ihre Geburt als erste verzeichnete erfolgreiche Rettung einer Art, die eigentlich ausgestorben ist. „Wir erschaffen diese funktionalen Kopien von etwas, das früher einmal lebendig war“, erklärte sie. Doch was ist die Motivation hinter der „Rettung“ der Schattenwölfe? Colossal Biosciences hofft, mit demselben Verfahren andere ausgestorbene Arten zurückbringen zu können. Ferner könnten bedrohte Arten damit besser erhalten werden.