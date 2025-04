Der Landig Jahreskatalog 2025: Neue Produkte, bewährte Qualität & ein großes Gewinnspiel

Der neue Landig Jahreskatalog 2025 ist da! Als einer der führenden Anbieter in den Bereichen Wildkühlung, Wildbrethygiene- und -verarbeitung sowie Vakuumverpackung präsentiert Landig auch in diesem Jahr wieder bewährte Bestseller und spannende Neuheiten.

Neu: Konfiskatkühler für den professionellen Einsatz

Mit der neuen Konfi Cool X Serie erweitert Landig das Sortiment um eine professionelle Lösung für die hygienische und sichere Lagerung von Konfiskat in fleischverarbeitenden Betrieben. Die robuste Edelstahl-Konstruktion und das umweltfreundliche Kältemittel sorgen dabei für Effizienz und Nachhaltigkeit. Das eingeschäumte Verdampfer-System verhindert Probleme mit aggressivem Konfiskat. Dank Winterschaltung ist der Betrieb bei -5°C bis +43°C möglich. Der Konfiskatkühler ist für eine oder zwei 240 Liter Tonnen verfügbar. Optional ist auch ein Adapter-Set zur Verwendung von 120-Liter-Tonnen erhältlich.

Effizient vakuumieren mit cleverem Zubehör

Die neue Flex Vakuumglocke überzeugt mit maximaler Vielseitigkeit. Gläser bis 106 mm Durchmesser und 150 mm Höhe lassen sich ganz unkompliziert vakuumieren – unabhängig von Form oder Deckelart. Ergänzt wird das Zubehörsortiment durch die überarbeitete Lava G-line Glasbehälter-Serie mit praktischen Verschlussklappen am Deckel – für einfaches Öffnen und zuverlässigen Halt. Die Behälter sind kompatibel mit allen Lava Vakuumiergeräten sowie der Handpumpe. Noch komfortabler wird der Prozess mit der neuen elektronischen Vakuumpumpe.

Für eine saubere und ansprechende Kennzeichnung von Vakuumbeuteln stehen ab sofort drei zusätzliche Etikettenmotive zur Verfügung: „Damwild“, „Wild aus heimischer Jagd“ und „Wild von der Jägerin“.

Für saubere Schnitte

Das beliebte Gekrösemesser gibt es jetzt auch mit einer Säge an der Klinge – ideal zum Durchtrennen von Brustbein und Becken. Die kugelförmige Klingenspitze schützt dabei zuverlässig die inneren Organe. Für den Transport steht optional eine passende Gürteltasche zur Verfügung.

Auch den bewährten Landig Profi-Messerschärfer gibt es jetzt zusätzlich in neuem Design: vollständig aus rostfreiem Edelstahl gefertigt bleibt der Komfort in der Anwendung gleich, ist jedoch deutlich robuster und noch hygienischer.

Landigs Wilde Kiste® – jetzt auch in klein

Die beliebte Wilde Kiste® ist ab sofort auch in einer kompakten 16-Liter-Ausführung erhältlich – ideal für kleinere Mengen Wildbret oder als flexible Ergänzung zur großen Variante. Sie passt in den Wildkühlschrank LU 4500 und ist wahlweise in Grün oder Blau verfügbar. Praktisch: Zwei kleine Kisten lassen sich passgenau auf einer großen stapeln.

Alle Neuheiten rund um das Thema Zerwirken und Veredeln von Wild werden im neuen Landig Jahreskatalog präsentiert. Weitere Informationen und detaillierte Produktbeschreibungen: www.landig.com

Das große Landig Gewinnspiel

Auch in diesem Jahr bietet das Landig Gewinnspiel wieder die Chance auf hochwertige Preise im Gesamtwert von über 2.000 EUR.

Verlost werden zwei echte Landig-Bestseller: der Wildkühlschrank LU 9000®Premium und das Vakuumiergerät V.300® Premium X – unverzichtbare Helfer für perfekt gelagertes Wildbret.

Die Teilnahme ist schnell und unkompliziert: Einfach die Gewinnspielseite aufrufen, eine kurze Frage beantworten und mit etwas Glück einen der exklusiven Preise gewinnen.

Gratis Landig Cap

Als zusätzliches Highlight erhalten Kunden ab einem Einkaufswert von 150 EUR eine Landig Cap im Wert von 27,50 EUR gratis.

Erfahrung und Qualität seit mehr als 40 Jahren

Landig bleibt seinem Motto treu – Tradition, Innovation & Qualität. Seit 1982 entwickelt das oberschwäbische Familienunternehmen hochwertige Produkte für die Kühlung, Verarbeitung, Veredelung und das Vakuumieren von Wild. Die drei Söhne von Manfred Landig setzen die Tradition fort und garantieren neben erstklassiger Produktqualität auch ein hohes Servicelevel in der Kommunikation mit Kunden.