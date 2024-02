Den Wunden erlegen – Bissverletzungen an 73-Jährigem geben Rätsel auf

Seit Sonntag wurde ein 73-jähriger Mann in Südtirol vermisst. Am Montag wurde er schwer verletzt gefunden. Seine Wunden geben Rätsel auf.

Ein 73-jähriger Mann wurde am Sonntag in Südtirol als vermisst gemeldet. Eine Spaziergängerin fanden ihn vergangenen Montag schwer verletzt auf einer Wiese im italienischen Pairdorf. Sein Körper war laut Angaben übersät mit Bisswunden. Vor Ort wurde er reanimiert und in ein Krankenhaus geflogen. Dort starb er an seinen Verletzungen.

Die Wunden können von einem Hund, einem Schakal oder auch von einem Wolf stammen. DNA-Untersuchungen sollen nun Klarheit schaffen.

0

0

0

0 x geteilt