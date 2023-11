Calonox 2 – Die neue Generation von Leica

Entfernungsmessung und Wärmebildtechnik verschmelzen zu einem Produkt von höchster Qualität: Leica präsentiert die neue Calanox 2-Serie.

Auf dem Leica Hunting Event in Schweden präsentiert die Firma ihre Neuheiten. Produktmanager Ronald Gruner von Leica Sportoptic stellt die neue Calanox 2-Serie in vier Varianten vor. Unsere Redakteurin Inga Maushake-Chelius war vor Ort und durfte die Geräte für Sie testen.

Innovation dank Laserentfernungsmesser

Mit der neuen Calonox 2-Linie vereint Leica Sportoptik Wärmebildtechnik mit vollintegrierter Entfernungsmessung. Die Calonox 2-Serie besteht aus vier Modellen, der Wärmebildkamera View und dem Wärmebild-Vorsatzgerät Sight, die es jeweils mit oder ohne Entfernungsmesser gibt.

Besonders die Versionen mit Laserentfernungsmesser (LRF) stachen hervor, da sie sich einem wesentlichen Problem der Wärmebildtechnik annehmen: wie weit steht das Stück entfernt? Ein Klick und man bekommt im Display die Entfernung zu seinem Ziel angezeigt.

Leica folgt seinem Leitsatz

Die Calonox 2-Serie ist keine Überarbeitung der Calonox 1, wie der Name vielleicht vermuten lassen würde. Es handelt sich um ein komplett neugestaltete Produktserie in dem gewohnt stilvollen, kompakten und dennoch leichten Leica-Design. Auch beim Handling zeigt Leica, dass der alte Designleitsatz: „Form folgt Funktion“, optimal umgesetzt worden ist.

Die Handhabung ist nahezu perfekt. Das View liegt ausgewogen in der Hand und alle Bedienfunktionen sind ausgezeichnet erreichbar. Der Drehknopf mit leicht einrastenden Modi ermöglicht auch in der Dunkelheit eine einfache und präzise Bedienung.

Ein weiterer Vorteil ist, dass beim Wärmebild-Vorsatzgerät Sight kein Einschießen mehr nötig sein wird. Es entfallen also kostspielige Schießstandbesuche und oft irritierende Korrekturen an der Zieloptik.

„Made in Europe“ fungiert hierbei als deutliches Qualitätssiegel und als Zeichen der Stärkung heimischer Lieferketten. Alle verarbeiteten Teile werden in Europa produziert und die Fertigung findet im Leica-Werk in Portugal statt.

Leichtgewicht mit starkem Akku

Je nach Version liegt das Gewicht der Wärmebildkameras bei 590 bis 650 Gramm. Die Sensorreichweite beträgt 500 Meter und der Fokus geht von 5 Meter bis unendlich. Die Calonox 2 Serie verfügt über sechs Farbmodi. Die Akku-Laufzeit beträgt bei dem Beobachtungsgerät View ca. 11 Std. und bei dem Vorsatzgerät Sight ca. 6 Std. Die Auflösung liegt bei 640×480.

Störungsfreie Bildqualität

Der interne Speicher hat 32 GB und bietet so ausreichend Platz für spannende Aufnahmen. Das neue Leica-Wärmebildgerät ist shutterless. Dies bedeutet, dass es kein Kalibrierungsklack mehr geben wird und das Bild auch nicht kurzzeitig einfriert. Mit einer Bildwiederholrate von 60Hz ist auch bei einem schnellen Schwenk ein hochwertiges Bild gewährleistet. Das Laden des Gerätes erfolgt unkompliziert über einen USB C-Anschluss.

Mittelfristig wird Leica eine App in zwei Versionen – Leica2Nature und Leica2Hunt – für alle Leica-Geräte zur Verfügung stellen. Damit lassen sich dann zentrale Funktionen der Geräte bequem per Handy abrufen.

Die Calonox 2-Serie startet preislich bei 4700 Euro.

Das Leica Calonox 2 Sight wird Ende Januar und das View Ende Februar beim Fachhandel erhältlich sein.

