Büffel tötet US-Millionär bei Jagd in Südafrika

Büffel greift Millionär bei Safari an

Bei einer Jagd in Südafrika ist ein US-Millionär gestorben. Asher Watkins, ein 52 Jahre alter Amerikaner, der für seine Liebe zur Trophäenjagd bekannt ist, ist durch den Angriff von einem afrikanischen Büffel ums Leben gekommen. Nach Angaben von Hans Vermaak von der Firma CV Safaris hat der Büffel den Hobby-Jäger am vergangenen Sonntag (3. August 2025) angefallen.

US-Millionär war auf Jagdreise in Südafrika

Der Jäger handelt in den USA mit Rinderfarmen und kam für eine Safari nach Südafrika. Laut dem britischen „Telegraph“ ereignete sich der tragische Vorfall am zweiten Tag der Jagdreise in der Provinz Limpopo. Die Teilnahme soll Berichten zufolge rund 10.000 US-Dollar kosten. Dabei begleiten Profijäger und Spurensuchen die Beteiligten – frei von Risiken und Gefahren ist die Safari trotzdem nicht, wie der Angriff von dem Büffel auf den Millionär zeigt.

Büffel tötet US-Millionär: Familie wartet in Lodge auf den 52-Jährigen

Auch die Mutter sowie der Stiefvater und Bruder von Watkins waren in Südafrika, sie warteten Berichten zufolge in einer Lodge, als der Millionär von dem Büffel angegriffen wurde. Shannon Wherry meldete sich mit einer emotionalen Nachricht in den sozialen Medien: „In einem Moment der Furchtlosigkeit, in dem er sein Leben lebte, nahm er die Herausforderung an und verließ diese Welt als ein Mann voller Mut, Glauben und Abenteuer.“, schrieb sie laut dem „Telegraph“.

US-Amerikaner war passionierter Hobbyjäger

Asher Watkins war Chef der Watkins Group. Diese handelt in den US-amerikanischen Bundesstaaten Texas und Oklahoma mit Rinderfarmen. Das soll Watkins ein Millionenvermögen eingebracht haben. Neben dieser Tätigkeit gehörte die Jagd zu den großen Passionen des Amerikaners. Der 52-Jährige ging oft auf Jagdreise und halt als begeisterter Trophäensammler. Der Jäger ging also einem seiner größten Hobbys nach, als der Büffel ihn angriff.

Büffel greifen immer wieder Menschen in Afrika an

Der Afrikanische Büffel ist mit einem Gewicht von bis zu 900 Kilogramm der größte Vertreter der afrikanischen Rinder. Darüber hinaus gehört er neben Leoparden, Nashörnern, Löwen und Elefanten zu den „Big Five“ in Afrika. Diesen Begriff prägten ursprünglich Jäger, die diese Tierarten als besonders schwer zu bejagen empfanden. Das bestätigt auch der Angriff durch den Büffel auf den Millionär. Denn obwohl die großen Säugetiere Pflanzenfresser sind, greifen sie immer wieder Menschen an und gelten grundsätzlich als eines der gefährlichsten Tiere Afrikas.

