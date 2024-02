Bremerhafen: Unbekannte klauen Waffen

Vergangenen Samstag wurden bei einem Diebstahl in einem Einfamilienhaus sechs Waffen geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkten Polizeibeamte auf Streife ein offen stehendes Fenster an einem Einfamilienhaus in der Stolper Straße in Bremerhafen. Bei genauerer Untersuchung entdeckten die Polizisten Aufbruchspuren. Wie sich herausstellte, haben Einbrecher einen befestigten Waffenschrank entwendet. Dieser beinhaltete vier erlaubnispflichtige Langwaffen und zwei Kurzwaffen. Der Hauseigentümer war legal in Besitz dieser Waffen.

Die Polizei hat die Spuren gesichert und sucht nun sachdienliche Hinweise zu den Tätern.

