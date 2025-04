Brandstiftung im Wald? Hochsitz steht lichterloh in Flammen

Am vergangenen Samstagabend (12. April 2025) kam es zu einem unglücklichen Vorfall im Logabirumer Wald: Die Feuerwehr fand auf einem Einsatz einen Hochsitz auf, der in Flammen stand. Könnte es sich dabei um Brandstiftung gehandelt haben?

Brandstiftung im Wald? Feuerwehr findet brennenden Hochsitz

Die Feuerwehr Loga wurde am vergangenen Samstagabend gegen 22 Uhr am Abend zu einem Brandeinsatz im Logabirumer Wald gerufen. Am Waldrand hatten einige Einwohner ein Feuer im Bereich des Waldes entdeckt. Sie verständigten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte fanden beim Eintreffen allerdings nicht nur ein kleines Feuer: Ein gesamter Hochsitz stand lichterloh in Flammen. Zusätzlich hatte sich das Feuer bereits auf der umliegenden Waldfläche ausgebreitet. Laut Berichten der Feuerwehr brannte eine Fläche von etwa 50 Quadratmetern um den Hochsitz herum. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, wodurch weitere Schäden am Wald ausblieben. Bisher ist unklar, ob das Feuer durch einen Unfall oder aber durch Brandstiftung ausgebrochen ist.

Feuerwehr löscht Brand in einer Stunde

Für die Einsatzkräfte stellte vor allem der Weg zur Einsatzstelle eine Herausforderung dar. Fehlende Pfade und Wege zum Hochsitz behinderten die Feuerwehr maßgeblich. Dennoch gelang es ihr, den Brand schnell abzulöschen, wie es in der Mitteilung heißt. Schon nach rund einer Stunde konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Zu Hinweisen auf eine mögliche Ursache für den Brand gibt es bislang keine Angaben – es ist also nicht ausgeschlossen, dass Brandstiftung vorlag.

Brandstiftung oder einfacher Waldbrand? Ursache ist bislang noch unklar

Immer wieder kommt es dazu, dass Hochsitze beschädigt oder manipuliert werden. Könnte es sich in diesem Fall also um Brandstiftung handeln, um die örtliche Jägerschaft anzugreifen? Zusätzlich könnte es sich allerdings auch um einen Waldbrand handeln, der durch trockenes Wetter momentan stark begünstigt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

