Biber in Österreich enthauptet und im Biomüll entsorgt

Ein Unbekannter in Österreich hat es auf den Biber abgesehen. Gleich zweimal kam es in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld in Niederösterreich in kürzester Zeit zu einem morbiden Fund. Zwei enthauptete Biber wurden in einer Kompostieranlage gefunden. Die getöteten Tiere warf der unbekannte Täter offenbar in den Biomüll. Offenbar hat ein unbekannter Täter die Tiere bewusst getötet sowie illegal über den Müll entsorgt. Nun ermittelt das Landeskriminalamt Niederösterreich wegen Umweltkriminalität.

Biber enthauptet und in den Biomüll geworfen

Der erste Fall ereignete sich bereits am 17. Februar 2025. Ein Mitarbeiter entdeckte an diesem Tag gegen 16 Uhr im Biomüll, den er verarbeiten sollte, den ersten geköpften Biber. Sofort meldete er den Fund an die Kontaktstelle Niederösterreichs. Das Wildtiermanagement des Amts reagierte und barg das Tier von der Kompostieranlage. Daraufhin übergab es das Tier zur Obduktion dem Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI). Etwa einen Monat später, am 13. März 2025, wurde der Obduktionsbericht übermittelt. Dieser ergab, dass der enthauptete Biber wohl ein Schusstrauma im Hals- und Schulterbereich aufzeigte. Denn im Gewebe des Kadavers fand man Hinweise auf metallische Fremdkörper. Diese Ergebnisse, gepaart mit der Entsorgung des Tieres, deuten darauf hin, dass ein Unbekannter den Biber gewaltsam tötete. Wo genau das Tier herkam, konnte aufgrund seines Zustandes, in dem er gefunden wurde, nicht genau ermittelt werden.

Weiteres Tier ereilt das gleiche Schicksal

Nur wenige Tage später, am 17. März 2025, fand ein Mitarbeiter gegen 14.15 Uhr einen weiteren geköpften Biber in derselben Kompostieranlage, in der auch das vorherige Tier lag. Auch diesen Fund meldete die Anlage an das Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Naturschutz und zur Untersuchung an das FIWI übergeben. In diesem Fall konnten die Untersuchungen die Herkunft allerdings weiter eingrenzen. Denn laut dem Mitarbeiter, der das Tier fand, stammte die entsprechende Ladung von Einfamilienhäusern im südlichen Teil des Bezirks Lilienfeld, darunter unter anderem aus Gemeinden wie Mitterbach am Erlaufsee, Türnitz, Annaberg und St. Aegyd. Auch in diesem Fall hat das Landeskriminalamt Niederösterreich nun offiziell Ermittlungen wegen möglicher Umweltkriminalität aufgenommen.

Wie steht es um den Biber in Österreich?

Der Biber gilt in Österreich als geschützte Art. Sowohl nach EU-Richtlinie 92/43/EWG sowie dem Naturschutzgesetz und der Artenschutzverordnung ist der Biber in Niederösterreich vollständig geschützt. Die Tötung ist dementsprechend verboten und kann strafrechtliche Konsequenzen mit sich ziehen.

