Bär zerfleischt Spaziergänger kurz vor einer Wohnsiedlung

Ein Bär soll in einen Mann bei einem Waldspaziergang getötet haben. Die Behörden in der Slowakei rufen die Bürger nun zu erhöhter Vorsicht auf. Wie konnte es zu diesem tragischen Vorfall kommen?

Mann auf Spaziergang tödlich verletzt: War es ein Bär?

In der Slowakei ist ein Mann bei einem Waldspaziergang ums Leben gekommen. Alle bisherigen Hinweise deuten darauf hin, dass ein Braunbär den Spaziergänger angegriffen und tödlich verletzt hat. Wie der staatliche Naturschutz SOP der Nachrichtenagentur TASR mitteilt, weisen die schweren Verletzungen des Mannes klar auf einen Bärenangriff hin. Eine endgültige Einschätzung steht bislang noch aus.

Rettungskräfte fanden den Verstorbenen Berichten zufolge in einem Waldgebiet namens Zapriechody, welches außerhalb der mittelslowakischen Gemeinde Detva liegt. Der Mann war am Sonntagabend über längere Zeit nicht von seinem Spaziergang zurückgekehrt, weswegen in Zusammenarbeit mit den Ortsbewohnern eine große Suchaktion gestartet wurde. Schnell hatten die Suchkräfte die traurige Gewissheit: Sie entdeckten den Leichnam des Spaziergängers nur etwa einen Kilometer entfernt von einem Wohngebiet.

Bärenangriffe in der Slowakei: Kein Einzelfall

Die Behörden reagierten auf den tragischen Vorfall, sie ordneten Untersuchungen des Unglücksort sowie den Einsatz von Überwachungskameras im Bereich des Angriffs an. Außerdem riefen sie die Bürger zu besonderer Vorsicht auf. Denn in der Slowakei kommt es immer wieder dazu, dass Bären in gefährlichen Kontakt mit Menschen geraten: Erst in der vergangenen Woche griff ein Bär einen Mann und seinen Sohn in einem Touristengebiet beim Sutovo-Wasserfall an. Der Mann erlitt schwere Verletzungen durch die tiefen Biss- und Kratzwunden, sein Sohn verletzte sich bei der Verteidigung vor dem Bären leicht.

In der Slowakei leben etwa 1.200 Bären in freier Wildbahn. Besonders in der Zeit, in der die Tiere ihre Jungen aufziehen, können sie besonders aggressiv auf den Kontakt mit Menschen reagieren. Immer wieder kommt es dadurch zu tödlichen Zwischenfällen. Der Bär ist in der Slowakei ganzjährig geschützt, nur in Ausnahmefällen ist der Abschuss erlaubt. Beispielsweise dann, wenn Gefahr für den Menschen besteht. Zusätzlich dürfen seit dem vergangenen Jahr bis zu 100 Bären, die als besonders problematisch eingeschätzt werden, entnommen werden. Diese Entscheidung ist allerdings stark politisch umstritten.

Auch interessant