Bär tötet Touristen in Rumänien: Schockierende letzte Bildaufnahmen gefunden

Ein italienischer Tourist wollte eigentlich die unberührte Natur in den Karpaten in Rumänien genießen. Dort kommt es zu der Begegnung mit einem Braunbären. Der Bär kommt dem Mann näher – das endet für den Italiener tödlich. Der Notruf kann nur noch seine Leiche sicherstellen. Videoaufnahmen vom Handy des Touristen geben nun Hinweise auf den Ablauf des schrecklichen Vorfalls.

Facebook-Account zeigt Begegnung mit Bär: Letzte Momente des Touristen

Bilder vom Facebook-Account des verstorbenen Mannes deuten auf einen schönen, sorgenlosen Urlaub hin. Omar, so der Name des Italieners, zeigt sich auf seinem Motorrad mit einer Sonnenbrille und einem großen Lächeln im Gesicht. Doch im Hintergrund sieht man ein schauriges Detail: Ein Bär befindet sich mit auf dem Foto. Es wird klar, dass es sich wohl um das letzte Bild handelt, das der Italiener machen konnte, bevor er stirbt.

Wie mehrere Medienhäuser berichten, war der 48-Jährige auf der Transfăgărășan in den Karpaten unterwegs. Sie soll eine der spannendsten Straßen für Touristen sein, die neben schöner Aussicht auch eine hohe Chance erwarten, einen Braunbären zu sehen. In einem Video schwärmte der Italiener noch davon, dass ein Bär vor ihm steht: Seht euch den Bären an, wie schön!“

Bär greift Mann plötzlich an

Die Situation eskalierte allerdings schnell. Augenzeugen berichten davon, dass der Mann versuchte, das Raubtier zu füttern. Der Bär soll daraufhin angegriffen und den Italiener etwa 60 Meter tief in den nahegelegenen Wald gezogen haben. Sofort riefen die Zeugen den Notruf.

Rettungsdienst gerufen: Jede Hilfe kam zu spät

Vor Ort konnten die Rettungskräfte allerdings nichts mehr für den Touristen tun. Sie konnten nur noch die Leiche des Mannes bergen. Währenddessen soll der Bär auch die Helfer angegriffen haben, woraufhin Einsatzkräfte das Tier erschießen mussten. Berichten zufolge soll es sich um eine Bärenmutter gehandelt haben, die mutmaßlich derart aggressiv reagiert hat, weil sie ihre Jungtiere gefährdet sah.

In Rumänien gibt es die höchste Bärenpopulation Europas. Dass ein Bär hier einen Menschen angreift, kommt regelmäßig vor. Daher weist das Auswärtige Amt auch deutsche Urlauber auf die Gefahren hin, die von den Raubtieren ausgehen. So seien mehrere Angriffe auf Wanderer und Passanten bekannt. Dementsprechend sollen Reisende dringend Hinweisschilder beachten sowie den Anweisungen der lokalen Behörden Folge leisten.