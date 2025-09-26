Bär tötet Seniorin und attackiert Mann auf Parkplatz

In einer Stadt in Russland griff ein Bär mehrere Personen an. Das Tier verletzte erst einen 12-jährigen Jungen und tötete eine 84 Jahre alte Frau. Danach stürmte er auf einen Mann auf einem Parkplatz zu. Wie diese Situation ausging, zeichneten die Überwachungskameras vor Ort auf.

Bär greift Mann auf Parkplatz an

In der russischen Stadt Petropawlowsk-Kamtschatski zeichneten Überwachungskameras eine erschreckende Situation auf. Die Aufnahmen zeigen, wie ein Mann von einem Bären verfolgt wird. Der Entfolgte kann sich knapp in sein Auto retten, der Bär ist zu diesem Zeitpunkt nur wenige Meter hinter ihm. Als der Mann die Tür zuzieht, springt das Tier in Richtung des Fahrzeugs. Das Raubtier schlägt wiederholt auf das wegfahrende Auto ein, bevor es schließlich davonläuft.

Seniorin stirbt bei vorherigem Angriff

Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, dass der Bär vor dieser Verfolgungsjagd bereits zwei Personen angegriffen hatte. Dasselbe Raubtier hat kurz zuvor eine 84 Jahre alte Frau attackiert. Die Seniorin überlebte den Angriff nicht. Auch einen 12-jährigen Jungen griff das Raubtier an, dieser kam allerdings mit seinem Leben davon. Und auch der Mann auf dem Video hatte wohl Glück, es noch in sein Fahrzeug geschafft zu haben.

Aggressiver Bär: Umgang mit Raubtier noch unklar

Unklar ist, warum der Bär derartig aggressiv war. Auch der Umgang mit dem Raubtier steht derzeit noch nicht fest. Da die Braunbärenjagd in Russland grundsätzlich möglich ist, ist allerdings davon auszugehen, dass auch dieses aggressive Raubtier entnommen werden soll.

