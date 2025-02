Bär im Schwarzwald: Wann kommt Problembärin Gaia?

In Bad Rippoldsau-Schapbach soll ein Bär einziehen. Der Alternative Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald erwartete eigentlich schon die Ankunft der italienischen Bärin Gaia. Nun verzögert sich ihr Umzug allerdings mindestens bis April. Der Grund dafür: die schlechten Wetterbedingungen.

Berichten zufolge erschweren Frost und Niederschlag die Arbeit an dem Hochsicherheitsgehege, welches der Park für das Tier errichtet. Laut Sprecher des Parks werde das Gehege, in das der Bär einziehen soll, außerdem teurer als ursprünglich geplant. Zur genauen Summe wollte der Park Berichten zufolge keine Angaben machen.

Bär soll in den Schwarzwald kommen: Hochsicherheitsgehege in Arbeit

Ursprünglich war für das Hochsicherheitsgehege eine Summe von etwa einer Million Euro geplant. Finanzieren wollte der Park das Vorhaben vor allem durch Einsparungen sowie Spenden. Grund für die Kosten sind die geplanten Sicherheitsmaßnahmen. Das Gelände, auf dem der Bär wohnen soll, wird mit einem etwa drei Meter hohen Elektrozaun umspannt. Auch einen Untergrabschutz soll es geben, damit Gaia unter keinen Umständen aus dem Gehege ausbrechen kann. Im Alternativen Wolf- und Bärenpark im Schwarzwald kommen Tiere aus Notlagen unter, ab April könnte dann auch die Problembärin Gaia dazugehören.

Problembärin Gaia – Wie die Braunbärin bekannt wurde

Im Jahre 2023 wurde Gaia zu einer tragischen Prominenz. In Italien, ihrer ursprünglichen Heimat, tötete sie einen 26 Jahre alten Jogger. Die Bärin ist mittlerweile 17 Jahre alt und die Schwester des Problembären Bruno, welcher von Trient aus nach Norden abwanderte und 2006 in Bayern getötet werden musste. Damals hatte der Bär unter anderem mehrere Haus- und Nutztiere angegriffen. Nach Bruno konnte erst im Jahre 2019 erneut ein Bär in Bayern nachgewiesen werden.

Ursprünglich gab es Pläne, dass Gaia schon im Jahre 2024 in den Park im Schwarzwald hätte kommen sollen. Seitdem wurde der Umzug der Bärin bis heute mehrere Male verschoben. Es bleibt zu hoffen, dass die Pläne für die Fertigstellung des Geheges bis dahin vollständig umsetzbar sind.

