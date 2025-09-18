Bär gräbt Leiche auf Friedhof aus und frisst sie

Ein schockierendes Video aus dem Südwesten von Russland sorgt derzeit für Schlagzeilen. Es zeigt einen Bären, wie er ein frisches Grab auf einem Friedhof umgrub und dann die Überreste der Leiche fraß. Der Bär löste eine Welle an Diskussionen um das Video selbst und den Umgang mit dem Raubtier aus.

Bereits zuvor sollen einige benachbarte Anwohner ein Raubtier auf dem Friedhof bemerkt haben. Sie sollen zum Zeitpunkt der Videoaufnahmen bereits die Behörden alarmiert haben.

Bär gräbt auf Friedhof Leiche aus: Gefahr für Mensch und Tier

Experten warnen nun vor ernsten Gefahren für Menschen und Tiere, die durch das Ausgraben der menschlichen Überreste bestehen. Denn Leichen können durch den Verwesungsprozess eine Vielzahl an Parasiten und Krankheitserregern übertragen. Sowohl Besucher, die in die Nähe des Grabes kommen als auch Wildtiere sind gefährdet. Der Bär selbst könnte Krankheiten und Parasiten zusätzlich selbst auf Artgenossen übertragen.

Bär von Behörde zum Abschuss freigegeben

Laut mehreren Medien reagierten die örtlichen Behörden auf den Vorfall. Der Bär wurde demnach zum Abschuss freigegeben. Berichte dazu, ob dieser bereits erfolgt ist, gibt es nach jetzigem Stand (18. September 2025) nicht.

Video hitzig diskutiert: Wie sollte man mit Raubtieren umgehen?

Derweil wird in den Medien hitzig über die Videoaufnahmen diskutiert. Während einige User den Fall für einen Skandal halten und dafür plädieren, dass es Konsequenzen für die Friedhofsleitung geben solle, sind andere der Meinung, dass es sich bei den Aufnahmen um einen Fake handeln muss. In jedem Fall wirft das Video Fragen zu dem Umgang mit Wildtieren an Orten auf, die für den Menschen von besonderer Bedeutung sind. Denn während hierzulande schon tobende Wildschweine auf Friedhöfen oder Rehe, die Rosen von Gräbern fressen für Unruhe sorgen, könnten in Zukunft auch Raubtiere immer häufiger auf den Ruhestätten der Menschen ihr Unwesen treiben. Der Bär in dem Video ist also ein Beispiel dafür, wie die Gesellschaft auf derartige Fälle reagiert.

