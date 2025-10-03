Bär gehäutet und auf Spielplatz zurückgelassen!

Am Morgen vom Donnerstag, den 25. September 2025, entdeckten Gemeindearbeiter in Fondo im italienischen Südtirol einen furchtbaren Fund auf einem Spielplatz. Unter einer Rutsche der Spielstätte erspähten sie etwas, was sie zunächst für ein schlafendes Tier hielten. Bei näherer Betrachtung fanden sie dann allerdings die sorgfältig abgezogene Haut eines Bärenjungen. Was mit dem Bär geschah, ist unklar. Derweil breitet sich Sorge in der Umgebung aus – hat der Täter explizit Kinder und Familien ins Visier genommen?

Bär gehäutet: Polizei und Bürgermeister reagieren

Diego Marinolli von der örtlichen Polizei äußerte sich gegenüber der Nachrichtenseite iltquotidiano.it wie folgt: „Als ich den Anruf erhielt, dachte ich, es sei ein Scherz, so absurd war die Geschichte. Doch als wir vor Ort eintrafen, wurde uns klar, dass alles echt war. Wir sicherten das Gelände und benachrichtigten die Förster, die sich um die Bergung des Fells kümmerten.“

Und auch Daniele Graziadei, der Bürgermeister von Borgo d’Anaunia, zeigt sich sichtlich schockiert über den Vorfall. „Es ist definitiv Wilderei, und das überrascht mich wirklich, denn wir hatten hier noch nie Probleme mit Bären“, sagt er bei iltquotidiano.it.

Täter unbekannt: Schockierte Reaktionen auf skandalösen Wilderei-Fall

Zu dem Täter ist derzeit wenig bekannt. Die Tatsache, dass der Bär von ihm sauber enthäutet wurde, deutet allerdings auf jemanden hin, der Erfahrungen mit derartiger Arbeit hat. Zeugenaussagen zur Tat oder anderweitigen Auffälligkeiten sind derzeit nicht öffentlich bekannt.

Der Vorfall rund um das Bärenfell feuert nun komplexe Diskussionen an. Denn der Bär sorgt in Italien schon seit längerer Zeit für Unruhe. Das illegale Töten eines Tieres ist dennoch mindestens genauso erschreckend, wie der Ort, an dem der Täter die Überreste des Tieres zurückließ. Könnte es sich um einen bewussten Angriff auf Kinder und Familien handeln, die den Spielplatz wohl am häufigsten besuchen? Glücklicherweise gibt es keine Meldungen darüber, dass ein Kind die Bären-Überreste gesehen oder mit ihnen interagiert hat. Trotzdem gefährdet ein solcher Vorfall das Wohlbefinden und auch die Gesundheit der meist sehr jungen Besucher.

Auch interessant