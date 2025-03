Bär attackiert Mann – dieser muss schwer verletzt ins Krankenhaus!

In der Slowakei kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein Braunbär zwei Männer attackierte. In der Gebirgsregion Kleine Fatra im Nordwesten des Landes waren die beiden Männer unterwegs, als der Bär die beiden angriff. Einer der Männer erlitt dabei schwere Verletzungen.

Bär greift Vater und Sohn an: Schwere Verletzungen als Folge

Der Rettungsdienst erklärte, dass der ältere der beiden Männer, die zusammen in der Region unterwegs waren, wegen seiner schweren Verletzungen von einem Hubschrauber abgeholt und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Bär verursachte bei ihm tiefe Biss- sowie Kratzwunden. Sein Begleiter, der jüngere der beiden, kam mit leichten Verletzungen davon, die er sich bei einem Sturz in der Situation zuzog.

Inzwischen gab auch der staatliche Naturschutz Informationen zu dem Vorfall. Demnach handelte es sich bei den beiden Männern um einen Jäger und seinen Sohn, die in dem Gebiet unterwegs waren, um Salz an einer Futterstelle für Wildtiere aufzufüllen. Dabei begegneten sie dem Braunbären, der sich in dem umliegenden Dickicht aufhielt.

Schutzmaßnahmen im Gebiet erhöht

Den Angaben zufolge ereignete sich der Vorfall im Naturschutzgebiet Kleine Fatra (auf slowakisch Mala Fatra) beim Sutovo-Wasserfall, der auch bei Touristen sehr beliebt ist. Das hat Folgen: Ab sofort überwachen Naturschützer das Gebiet zusammen mit dem „Einsatzkommando Braunbär“ das umliegende Gebiet. Auch Wanderer sind nun dazu aufgefordert, besonders vorsichtig zu sein.

Wie geht die Slowakei mit dem Bären um?

Momentan leben in der Slowakei schätzungsweise etwa 1200 Bären in freier Wildbahn. Normalerweise ist der Kontakt zu Menschen eher selten. Wenn dies dennoch passiert, kann allerdings eine hochgradig gefährliche Situation entstehen. Denn gerade, wenn ein Bär durch die Begegnung überrascht wird oder wenn Weibchen merken, dass man ihren Jungtieren näherkommt, können die Tiere sehr aggressiv reagieren. Nicht selten enden solche Begegnungen tödlich – der Jäger und sein Sohn hatten dementsprechend Glück im Unglück.

Generell gelten Bären in der Slowakei als geschützte Art. Sie dürfen grundsätzlich nur unter bestimmten Bedingungen überhaupt erlegt werden. Das ist vor allem dann der Fall, wenn sie als Bedrohung für Menschen gelten. Nach kontroversen Diskussionen hat die Regierung in Bratislava im letzten Jahr beschlossen, den Abschuss von bis zu 100 „Problembären“ zu ermöglichen.

