Bär am dem Teller? Dieses Land will Bärenfleisch zum Verkauf freigeben

Einige Wochen ist es her, dass ein Mann bei einem Spaziergang in der Slowakei verschwand. Einige Zeit später fand ein Suchtrupp ihn – tot. Vermutlich tötete ein Bär den Spaziergänger unweit von einer Wohnsiedlung. Das Land plant nun, das Fleisch von sogenannten „Problembären“, die zum Abschuss freigegeben sind, ebenfalls zum Verzehr zuzulassen.

Bär tötet Spaziergänger: Kommt das Tier nun auf den Speiseplan?

Ursprung der Diskussion ist ein Bärenangriff vom 30. März 2025. An diesem Tag ist ein Mann auf einen Spaziergang in den Wald aufgebrochen und später tot aufgefunden worden. In der Slowakei sollen Schätzungen zufolge 1200 Bären in der freien Wildbahn leben. Dabei kommt es nicht häufig zu Kontakt zwischen Menschen und den Raubtieren. In den letzten Jahren endeten die seltenen Begegnungen allerdings immer wieder tödlich für die involvierten Personen. Daher sorgt der Bär für Angst in der Bevölkerung.

Die Slowakei plant nun einen kontroversen Vorstoß. Der Presse zufolge könnte Bärenfleisch bald zum Verzehr zugelassen werden. Zwar gilt der Bär in der EU und damit auch in der Slowakei als geschützte Art. Dennoch ordnete die Regierung vor etwa einem Monat an, dass etwa ein Viertel der Braunbären im Land entnommen werden sollen. Nun soll auch der Verkauf von Bärenfleisch möglich sein.

Pläne der Regierung stehen in der Kritik

Einige Tierschützer kritisieren die Pläne der Regierung, Bären entnehmen zu lassen. Für die Bevölkerung vor Ort könnte eine kleinere Population allerdings eine massive Entlastung darstellen. Und im Falle einer Entnahme könnte der Verzehr des Fleisches eine nachhaltige und naturbewusste Entscheidung darstellen. Das ist auch die Meinung von Umwelt-Staatssekretär Filip Kuffa. Das Fleisch nicht zu nutzen sei laut ihm Berichten zufolge eine Verschwendung. „Jedes erlegte Tier, das bestimmte Bedingungen erfüllt, werden wir zum Verzehr freigeben. Warum? Weil Bärenfleisch essbar ist.“ Dafür müsse das Fleisch allerdings vorher geprüft und freigegeben werden, um Belastungen jeglicher Art auszuschließen. Dann soll ein entnommener Bär allerdings zusätzlichen Mehrwert bieten und nachhaltig verarbeitet werden können.

