Baden-Württemberg: Trächtiger Wolf bei Schluchsee überfahren

Am Mittwoch wurde in der Gemeinde Schluchsee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) ein weiblicher Wolf überfahren. Das Tier war trächtig.

Bei dem überfahrenen Tier handelt es sich um das einzige weibliche Tier in Baden-Württemberg. Am Mittwochmorgen gegen sieben Uhr soll das Tier die Straße überquert haben. Dabei wurde es von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. Die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) in Freiburg hat das Tier inzwischen sichergestellt und wird es zur weiteren Untersuchung an das Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin bringen.

Nicht der erste überfahrene Wolf

Die Fähe ist nicht das erste Verkehrsopfer in Baden-Württemberg. Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurde ein acht Monate alter Wolfswelpe auf einer Bundesstraße in der Gemeinde Schluchsee überfahren. An exakt der selben Stelle, an der auch die Fähe zu Tode kam. Das junge Tier wog 20 Kilogramm und wies einen starken Räudebefall auf. Es war der erste bekannte Wolfsnachweis im Schwarzwald seit knapp 150 Jahren. Seit 1866 galt der Wolf in Baden-Württemberg als ausgerottet. Nun siedelt er sich langsam wieder an.

Keine weiblicher Wolf, kein Rudel

Bei der Fähe handelt es sich um den einzigen weiblichen, reproduzierenden Wolf in Baden-Württemberg. „Die Rudelbildung ist damit erstmal vom Tisch“, sagte Claudia Hailfinger, Pressesprecherin des Umweltministeriums. Es wird vermutet, dass es sich um die Mutter des im vergangenen Jahr überfahrenen Welpen handelt. Nach dem Tod der Fähe sind lediglich noch männliche Tiere sesshaft. Nachwuchs hängt laut Umweltministerium von einwandernden Fähen ab. Ob und wann wieder ein weiblicher Wolf nach Baden-Württemberg gelangt, vermag niemand vorherzusagen.

Steigende Zahlen

Der erste Wolf zeigte sich 2015 in Baden-Württemberg. Er stammte aus der Schweiz und wurde noch im selben Jahr im Ortenaukreis überfahren. Zwei Jahre später siedelte sich dann der erste Rüde dauerhaft im Schwarzwald an. Das erste Rudel bildete sich 2023 in der Gemeinde Schluchsee. Zwar handelt es sich aktuell um keine stabile Population im Schwarzwald, doch die Zahlen steigen.

