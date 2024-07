ASP erreicht Rheinland-Pfalz: B-Probe steht aus

Im Kreis Alzey-Worms wurden zwei auffällige Wildschweine gefunden. Das Ergebnis der B-Probe steht noch aus.

Drei Wochen nach dem Ausbruch der ASP (Afrikanische Schweinepest) in Hessen hat die Seuche nun vermutlich Rheinland-Pfalz erreicht. In Gimbsheim im Kreis Alzey-Worms wurden bereits am 6. Juli ein totes und ein verendendes Wildschwein gefunden. Die Tiere wurden beprobt und auf Anordnung des Landesuntersuchungsamtes (LUA) zur Untersuchung auf Afrikanische Schweinepest ins LUA verbracht.

Die erst Untersuchung ergab, dass die Tiere an der Afrikanischen Schweinepest erkrankt waren. Dies wäre somit der erste Fall von ASP in Rheinland-Pfalz. Die Probe wurde zur Bestätigung an das Friedrich-Loeffler-Institut geschickt. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

2

0

0

0 x geteilt