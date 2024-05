An Trichinellose erkrankt: Familie isst Bärenfleisch

Im US-Bundesstaat South Dakota erkrankte eine Familie an Trichinellose, nachdem sie nicht durchgegartes Bärenfleisch gegessen haben.

Bereits im Juli 2022 ereignete sich der Fall, den die US-Seuchenschutzbehörde erst jetzt öffentlich gemacht hat. Drei Mitglieder einer Familie erkrankten nach dem Verzehr von nicht durchgegartem Bärenfleisch an Trichinellose. Den Schwarzbären hatte eines der Familienmitglieder zuvor selbst erlegt.

Fleisch muss untersucht werden

In Deutschland ist allgemein bekannt, dass Allesfresser die Trichinellose übertragen können. Das Fleisch der erlegten Tiere wird daher untersucht, bevor es für den Verzehr als unbedenklich eingestuft wird. Eine Familie in South Dakota hat den Fehler begangen, nicht untersuchtes Fleisch eines selbst erlegten Schwarzbären zu essen. Das Fleisch wurde nach der Erlegung 45 Tage tiefgefroren und dann in Form von Spießen auf den Grill gelegt. Dabei wurde es blutig serviert – das war der Fehler.

Die Gefahr der Trichinellose

Bei der Trichinellose handelt es sich um eine Zoonose. Also eine Erkrankung, die von Tieren auf Menschen übertragen werden kann. Durch den Verzehr von infiziertem und nicht durchgegartem Fleisch gelangen die Larven in den Verdauungstrakt, werden durch die Verdauungsenzyme von ihren Kapseln befreit und durchlaufen in der Schleimhaut des Darms die Entwicklung zu adulten Würmern. Die Nachkommen entwickeln sich anschließend in bevorzugt quergestreifter Muskulatur weiter. Durch die Infektion können Müdigkeit, Fieber, Bauchschmerzen und Erbrechen auftreten. Im weiteren Verlauf kann es zu Muskelverhärtungen, Muskelschmerzen, Gesichtsschwellungen, Ödeme und Sehstörungen durch den Befall der Augenmuskulatur kommen.

Alter Fall veröffentlicht

Die Seuchenschutzbehörde wurde bereits im Juli 2022 auf den Fall aufmerksam. Doch erst kürzlich wurde er öffentlich gemacht. Ein junger Mann klagte mehrfach über Symptomen wie Fieber, starken Muskelschmerzen, Schwellungen um die Augen und anderen Beschwerden, die im Krankenhaus behandelt worden waren. Nach dem zweiten Aufenthalt im Krankenhaus, konnte die Ursache verifiziert und die Trichinellose erkannt werden. Drei Familienmitglieder wurden im Krankenhaus behandelt und haben sich von der Trichinellose erholt.

