Dass Wildschweine, wenn sie aggressiv werden, nicht zuletzt aufgrund ihrer Größe eine Gefahr darstellen können, ist den meisten Menschen bekannt. Einen solchen Fall gab es nun in Rülzheim (Rheinland-Pfalz). Am vergangenen Sonntag (23. Februar 2025) kontaktierten mehrere besorgte Bürgerinnen und Bürger die örtliche Polizei. Der Grund: Ein aggressiv gewordenes Wildschwein rannte durch die Stadt im Kreis Germersheim. Dabei sorgte es nicht nur für beängstigte Menschen, es richtete auch Schäden an. Gegen Mittag konnten die Beamten das Tier schlussendlich stoppen.

Wildschwein verwüstet Gärten in Wohngemeinde

Die ersten Anrufe zu dem Wildschwein, welches in der Gemeinde sein Unwesen trieb, erreichten die Polizei schon am frühen Sonntagmorgen. Mehrere Anwohner sowie Verkehrsteilnehmer meldeten ein Wildschwein, welches in Rülzheim sein Unwesen treibt. Zu diesem Zeitpunkt war das Tier in einem Wohngebiet unterwegs und rannte durch die Gärten sowie über Straßen. Bis die Beamten es zum Einsatzort schafften, sorgte das Wildschwein bereits für gefährliche Situationen für Verkehrsteilnehmer.

Die Gefahr von Schwarzwild: Aggressives Wildschwein verletzt Familienhund schwer

Darüber hinaus richtete das Tier erhebliche Schäden an. Das etwa 60 Kilogramm schwere Wildschwein beschädigte auf seinem Streifzug Zäune und Gärten von mehreren Anwohnern. Zusätzlich kam es zu einer Konfrontation zwischen dem Schwarzkittel und einem freilaufenden Hund aus der Umgebung. Die Folge: Der Hund wurde vom Wildschwein schwer verletzt.

Jagdpächter erlegt das Tier: Verletzungen an Vorderläufen für die Aggressionen verantwortlich

Die Polizeibeamten zogen aufgrund der dynamischen Situation den zuständigen Jagdpächter hinzu, sie fanden das Wildschwein gegen 11:25 Uhr am gleichen Tag auf einem Grundstück im Wohngebiet. Das Tier zeigte auch zu diesem Zeitpunkt noch hochaggressives Verhalten auf. Um weitere Schäden im Wohngebiet sowie Gefahren für menschliche und tierische Anwohner zu verhindern, entschied sich der Jagdpächter in Absprache dafür, das Tier zu erlegen.

Bei genauerer Betrachtung des Schwarzkittels stellte sich dann heraus: Das Tier war an den Vorderläufen verletzt. Laut Polizei könnte das die Ursache für das Verhalten des Wildschweins gewesen sein, welches den Berichten zufolge untypisch aggressiv wirkte.

