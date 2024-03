75 Jahre Swarovski – Sonderedition CL Companion Habicht

Der Habicht ist ein wesentlicher Teil der Identität von SWAROVSKI OPTIK. Anlass genug für eine Sonderedition zum 75. Jubiläum.

SWAROVSKI OPTIK und der Habicht sind untrennbar miteinander verbunden – und dies in mehrfacher Hinsicht: Für Firmengründer Wilhelm Swarovski war das ausgezeichnete Sehvermögen des Greifvogels Vorbild, den Menschen mit einem Fernglas einen „scharfen Blick“ auf die Schönheit der Natur zu ermöglichen. Der Greifvogel war daher auch Namensgeber des ersten ab 1949 in Serie hergestellten SWAROVSKI OPTIK Fernglases, dem Habicht, das auch heute noch im Werk in Absam produziert wird. Seit 1982 ist der Habicht Teil des SWAROVSKI OPTIK Logos und damit Sinnbild für die hohe optische Qualität der Produkte des Unternehmens. Stefan Schwarz, CEO von SWAROVSKI OPTIK erklärt dazu stolz: „Das CL Companion Habicht ist eine wunderschöne Hommage an unsere Geschichte. Denn seit der Gründung unseres Unternehmens ist es unser Ziel, mit unseren hochwertigen Produkten die Menschen zu inspirieren, die Natur zu lieben, sie zu achten und zu bewahren. Mit der Sonderedition schlagen wir die Brücke von unserem heutigen Portfolio zurück zu unseren Wurzeln“.

CL Companion Habicht – das Jubiläumsfernglas

Die Sonderedition kombiniert Gegenwart und Geschichte des Unternehmens perfekt in einem wunderschönen Fernglas. Technisch setzt SWAROVSKI OPTIK dabei auf die bewährte Qualität eines der erfolgreichsten und beliebtesten Ferngläser, dem CL Companion. Für das Design wurde eine Lederummantelung gewählt, die vom Aussehen und der Haptik an das erste Serien-Fernglas des Unternehmens, den Habicht, erinnert. Ein Zertifikat, das mit einer handgeschriebenen Nummer versehen ist, macht jedes Stück der Sonderedition zu einem einzigartigen Unikat.

Nachhaltig gefertigt

Auch auf Nachhaltigkeit wurde bei der Sonderedition ein hohes Augenmerk gelegt. Das Nappaleder für das CL Companion Habicht stammt aus nachhaltiger Produktion in Europa und wird pflanzlich gegerbt. Die hochwertige Tasche besteht aus Tuchloden (Schafwolle), der in Deutschland produziert wird sowie ebenfalls aus Nappaleder und ist mit Baumwolle gefüttert. Gefertigt wird sie in Tirol.

Der perfekte Begleiter – CL Companion

Das ausgewogene Optikkonzept des CL Companion bietet ein komfortables Seherlebnis mit kontrastreichen, gestochen scharfen und farbechten Bildern. Die schlanke, kompakte Bauweise und das stabile Magnesiumgehäuse sorgen für Robustheit bei geringem Gewicht. Darüber hinaus machen eine intuitive Bedienung, durchdachte Ergonomie und hochwertige Verarbeitung das CL Companion zum perfekten Begleiter für eine Vielzahl von Outdoor-Aktivitäten.

CL Familie: Bewährte Begleiter von SWAROVSKI OPTIK

Die CL Familie wurde 2011 mit dem CL Companion begründet. Seither bietet SWAROVSKI OPTIK allen Natur- und Erlebnisinteressierten eine Fernglasreihe, die beste optische Qualität und kompakte Größe ohne Kompromisse kombiniert. Die CL Ferngläser gehören mittlerweile zu den erfolgreichsten Produkten von SWAROVSKI OPTIK.

Die Auflage des Jubiläumsfernglases ist mit 1.000 Stück streng limitiert. Erhältlich ist das CL Companion Habicht ab 5. März 2024 im ausgewählten Fachhandel, im SWAROVSKI OPTIK Shop in Wattens sowie auf swarovskioptik.com.

