Schwarzwildgatter: Deutschlands Übungsgatter im Überblick

Die Bejagung von Schwarzwild wird immer relevanter. Steigende Populationen, die reguliert werden müssen spielen hier ebenso eine große Rolle wie die Verbreitung von Tierseuchen wie die Afrikanische Schweinepest. Ein gut ausgebildeter Jagdhund leistet dem Jäger dabei wie so oft große Unterstützung. Gerade in Bezug auf Schwarzwild ist eine gute Ausbildung unerlässlich, denn der Kontakt mit Schwarzwild ist für den Hund nicht ungefährlich. Um den Jagdhund vor unnötigen und vermeidbaren Gefahren zu schützen, sind Schwarzwildgatter eine gute Möglichkeit für den Hundehalter, sein Tier optimal auf die Schwarzwildjagd vorzubereiten. Welche Schwarzwildgatter gibt es in Ihrer Nähe, und wie können Sie sich dort anmelden? Bei uns finden Sie Deutschlands Schwarzwildgatter und alle wichtigen Informationen zu diesen in der Übersicht.

Schwarzwildgatter gibt es über Deutschland verteilt. Wir haben die Standorte nach Bundesländern für Sie sortiert:

Baden-Württemberg

Louisgarde Betreiber Landesjagdverband Baden-Württemberg Standort bei Weikersheim/Louisgarde Ausstattung 4 Arbeitsgatter, 4 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Dienstag/Freitag ab 16 Uhr, Samstag/Sonntag ab 9 Uhr Gattermeister Dr. Werner Schreiber, Stellvertreter: Pierre Meyer Anmeldung per Mail: swgattermtk@landesjagdverband.de Zur Website kommen Sie hier Sonstiges Jagdgebrauchshund gem. Zulassungsbedingungen der Brauchbarkeitsprüfungsordnung

Bayern

Aufseß Betreiber Fa. Schwarzwildübungsgatter Aufseß UG Standort bei Aufseß Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Täglich nach Vereinbarung Gattermeister Dr. Rainer Kolb, Lutz Wendrich, Georg Holstalka Anmeldung Telefonzeiten: Montag 8 – 10 Uhr; Mittwoch 8 – 10.30 und 17.30 – 21 Uhr unter Tel. 0175-8895228 Zur Website kommen Sie hier

Altmühltal Betreiber Jagdschutz- und Jägerverein Eichstätt, Jagdschutz- und Jägerverein Ingolstadt Standort Hitzhofen Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Am Wochenende, Informationen auf der Website Gattermeister Anton Hausner Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Fahrnbach Betreiber Helmut Kappenberger Standort Fahrnbach Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter; 1 Prägungskorridor Übungszeiten in Hauptsaison sieben Tage die Woche, sonst sechs Tage die Woche nach Vereinbarung Gattermeister Helmut Kappenberger Anmeldung per Mail: helmut.kappenberger@gmx.de Zur Website kommen Sie hier Sonstiges Ausbildung von Hunden ohne JGHV-Papiere möglich; eigenes Schießkino

Brandenburg

Walddrehna Betreiber Lausitzer Jagdgebrauchshundverein e.V. seit 1896 Standort Walddrehna Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter Übungszeiten nach Vereinbarung, Termine werden auf der Homepage ausgeschrieben Gattermeister Dieter Töpfer Anmeldung über Dieter Töpfer (Tel. 035455-669 oder 0163-6365528 Mail dietertoepfer@web.de; www.lausitzer-jgv.de) Zur Website kommen Sie hier

Karthan Betreiber Schwarzwildbrackenverein (Slovensky Kopov) e.V. (SBV) Standort zwischen Perleberg und Bad Wilsnack an der L 10 Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten nach Vereinbarung Gattermeister Ralf Kremeike, Bernd Halter Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Wriezen Betreiber JGV Königs Wusterhausen e. V. Standort bei Wriezen Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Jeden Samstag von März bis Oktober (außer Feiertage), Wochentags nur auf telef. Anfrage Gattermeister Andreas Kraekel Anmeldung Telefonisch: Andreas Kraekel (Tel. 0172-3247202)

Zehdenick Betreiber Jagdgebrauchshundverein Oberhavel-Uckermark e.V. Standort bei Zehdenick Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Termine auf der Homepage Gattermeister Maik Weingärtner Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Hohenbucko Betreiber Kreisjagdverband Herzberg e. V. Standort bei Hohenbucko Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 4 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor, 20 ha zum Fährte treten Übungszeiten Nach Vereinbarung Gattermeister(in) Gisela Polz, Klaus Plötze Anmeldung über Gisela Polz (Tel. 035364-4080 oder 0151-16645836) Sonstiges: Fährtenarbeit an lebender Sau

Mecklenburg-Vorpommern

Hohenbarnekow Betreiber Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern und Jagdverband Nordvorpommern Standort bei 18461 Franzburg Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten März bis Oktober; freitags ab 16 Uhr, samstags ab 9 Uhr nach telefonischer Absprache Gattermeister Jörg Steffenhagen, Stellvertreter: Mario Freitag Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Niedersachsen

Hermannsburg Betreiber Verein zur Förderung des Schwarzwildgatters Hermannsburg e.V. Standort Hermannsburg Ausstattung Arbeitsgatter, Prägungskorridor Übungszeiten März bis Oktober Freitags und Samstags Gattermeister Friedrich-Wilhelm Bauck, Bernd Pittnerund Jürgen Lühmann Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Nordrhein-Westfalen

Lippstadt Betreiber Kreisjägerschaft Soest/ Schwarzwildgatter Lippstadt gUG Standort bei Lippstadt Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Mittwochs und Samstags bis Ende Dezember, dann ab März wieder Gattermeister Hubert Falkenstein, Gerd Eckel, Volker Sandfort Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Rheinland-Pfalz

Hunsrück Betreiber Landesjagdverband Rheinland-Pfalz Standort Wüschheim Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten einsehbar auf der Homepage Gattermeister Christian Meyer Anmeldung Zur Website kommen Sie hier

Sachsen

Seelitz Betreiber Landesjagdverband Sachsen e. V. Standort bei Wermsdorf/OT Seelitz Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten ganzjährig Gattermeister Sirko Scheibe, Jörg Eckelmann Anmeldung 1. April bis 31. Oktober: nur über www.ljv-sachsen.de 1. November bis 31. März: nach telefonischer Vereinbarung mit Sirko Scheibe (Tel. 0160-7659256) oder Jörg Eckelmann (Tel. 0173-3848488)

Sachsen-Anhalt

Mahlpfuhl Betreiber Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V. Standort Tangerhütte/ OT Mahlpfuhl Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter Übungszeiten nach Vereinbarung Gattermeister Ronald Pape Anmeldung über Ronald Pape (Tel. 0173-2026404; Mail pape-ronald@t-online.de)

Loburg-Schweinitz Betreiber Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V. Standort bei Loburg/ Schweinitz Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten Mittwoch und Sonntag nach telefonischer Anmeldung Gattermeister Bernhard Runge Anmeldung über Wilhelm Tappert (Tel. 039245-3940 oder 0152-2076946, Mail telefontappert@online.de)

Trautenstein Betreiber Landesjagdverband Sachsen-Anhalt e. V. Standort bei Trautenstein (Harz) Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten nach Vereinbarung Gattermeister Ralf Zapf Anmeldung über Ralf Zapf (Tel. 0172-3996800)

Schleswig-Holstein

Segeberger-Heide Betreiber Landesjagdverband Schleswig-Holstein Standort bei Bad Segeberg Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten im Winter macht das Gatter Pause, Betrieb startet ab März Übungstage: Mittwoch, Freitag, Samstag Gattermeister Uwe Kemmerich Anmeldung über Uwe Kemmerich (Tel. 0172-8799137; Mail uwe.kemmerich@gmail.com)

Thüringen

Blankenhain Betreiber Kreisjagdverband Weimar Standort bei Blankenhain Ausstattung 2 Arbeitsgatter, 2 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten März bis Oktober Freitag 16 Uhr, Samstag 8 Uhr und 14 Uhr; Sonntag 9 Uhr und 14 Uhr; nur nach telefonischer Voranmeldung Gattermeister Andreas Bauchspieß Anmeldung Andreas Bauchspieß (Tel. 0172-3480113)

Fasanerie Hermannsfeld Betreiber Landesjagdverband Thüringen, Kreisjägerschaft Meiningen Standort 98617 Rhönblick/ OT Hermannsfeld Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter, 1 Prägungskorridor Übungszeiten März bis Oktober, nach Vereinbarung Gattermeister Olaf Storandt Anmeldung über Olaf Storandt (Tel. 0172-3480368 oder 0361-573913087)

Stadtroda Betreiber Jägerschaft Stadtroda Standort Ortsverbindungsstraße, 07646 Geisenhain-Oberbodnitz Ausstattung 1 Arbeitsgatter, 1 Ruhegatter Übungszeiten Freitag und Samstag nach Vereinbarung Gattermeister Martin Balke Anmeldung über Martin Balke (Tel. 0172-3480405 oder 036428-511300)