Wild vom Jäger: Wo kann ich frisches Wildfleisch kaufen?

Bei den Deutschen steigt die Lust auf Wildfleisch. Wir verraten, wo man Wild vom Jäger kaufen kann – und wie man Wildbret richtig zubereitet.

Der Herbst klopft langsam aber sicher an der Tür. Und mit ihm steigt bei vielen Menschen auch die Lust auf Wildfleisch. Doch nicht jedem ist bewusst, wie man genau vorgehen sollte, um erfolgreich mit Wildfleisch zu kochen. Wir haben für Sie daher nicht nur die besten Möglichkeiten rausgesucht, um unkompliziert an Wild vom Jäger zu kommen, sondern auch die häufigsten Fragen zur Verarbeitung und Vorbereitung beantwortet.

Wo bekomme ich Wildfleisch her? Wild vom Jäger kaufen

Mittlerweile ist es auch ohne den Jäger im privaten Umfeld ganz leicht möglich, Wildfleisch zu kaufen. In vielen Regionen gibt es spezialisierte Metzgereibetriebe, die Wild vom Jäger anbieten. Anderweitig ist es häufig am einfachst, sich Online umzusehen.

Wild auf Wild: Wild vom Jäger einfach Online kaufen

Bei Wild auf Wild finden Sie grundsätzlich alles Wissenswerte rund um Wild und Wildbret, wie das Fleisch vom Wild fachsprachlich genannt wird. Neben Rezeptideen finden Sie hier auch die Wildbretanbieter-Suche, bei der Sie Anbieter in Ihrer Nähe innerhalb von Sekunden finden können.

Sie sind sich noch nicht sicher, ob Sie Wildschweinfleisch und Co. überhaupt mögen? Auch da bietet Wild auf Wild eine Lösung: Über die Restaurantsuche ist es möglich, sich eine Lokalität rauszusuchen, die Wildbret anbietet. So können Sie sich an das Thema herantasten, bevor Sie sich selber an den Kochlöffel wagen.

Waldfleisch App

Eine weitere Möglichkeit zur Beschaffung von lokalem Wildfleisch bietet die Waldfleisch App. Bequem über den App Store heruntergeladen, bietet die Waldfleisch App die Möglichkeit, Wildfleisch von den Jägern in Ihrer Nähe zu kaufen. So kommen Sie auch ganz ohne persönliche Kontakte problemlos an lokale Produkte.

FAQ – was muss ich über Wildfleisch wissen?

Um das Thema ranken sich viele Mythen und Missverständnisse, aber auch einfach Unsicherheiten. Wir beantworten Ihnen die am häufigsten gestellten Fragen.

Wann muss ich mich um Wildfleisch für das Weihnachtsessen kümmern?

Gerade in Bezug auf Weihnachten gilt es, sich rechtzeitig zu kümmern. Da für viele Menschen das Menü an Heiligabend gerne mal Wildfleisch enthält, lohnt es sich, nicht bis zur letzten Minute mit der Beschaffung zu warten. Oft sind dann die Vorräte schon aufgekauft. Wir empfehlen, das Wildbret 1-2 Monate vorher z bestellen. Weihnachten ist schon stressig genug, last-minute kann gerne der Geschenkekauf, aber nicht der Wildbretkauf ausfallen!

Schmeckt Wildfleisch streng und muffig?

Dieser Mythos ist veraltet. Heutzutage führen schnelle Verarbeitung und eingehaltene Kühlketten zu einem Produkt von höchster Qualität, welches auch im Geschmack nicht muffig wird. Wie bei jedem Produkt ist es auch beim Wildbret natürlich Geschmacksache, der Ruf vom muffigen Geschmack trifft jedoch nicht zu.

Ist Wildfleisch teuer? Wild vom Jäger ist ein Qualitätsprodukt!

Während Wildfleisch teurer sein kann als das konventionelle Fleisch an der Supermarkttheke, ist es nicht unbezahlbar. Im Vergleich zu Bio-Fleisch liegt Wild vom Jäger preislich oft in einem ähnlichen Rahmen. Es handelt sich um ein Premium-Produkt, das artgerecht und nachhaltig ist und auch dementsprechend viel kostet. Jeder Fleischkonsument sollte sich darüber im Klaren sein, dass Qualität nunmal ihren Preis hat.

Ist Wildfleisch schwer zuzubereiten?

Viele glauben, dass Wildbret kompliziert in der Zubereitung sei, was jedoch nicht stimmt. Mit den richtigen Rezepten und Zubereitungstipps kann Wild genauso einfach wie Rind, Schwein oder Geflügel verarbeitet werden. Die Idee, man müsse Wildfleisch „totlachen“ ist veraltet und führt leider immer wieder zu fehlerhafter Verarbeitung wertvoller Produkte.

Wild vom Jäger ist nicht nur eine schmackhafte Alternative, sondern auch ein Beitrag zu nachhaltigem Fleischkonsum. Wer interessiert ist, sollte heutzutage ohne Probleme die Möglichkeit haben, Wildbret zu kaufen und dieses auch lecker zuzubereiten.