Drückjagd-Knigge: 15 Tipps für die Gesellschaftsjagd

Vom Stände freischneiden, neue Drückjagdböcke bauen, Treiber anwerben bis zum Jagdhornbläser organisieren – eine Drückjagd wird oft aufwendig Wochen und Monate im Voraus geplant. Es werden Einladungen verschickt, Zusagen gesammelt, Ansteller eingewiesen und die Hundeführerstände sinnvoll im Revier verteilt. Das alles ist mit einem hohen organisatorischen Aufwand verbunden. Und zwischendrin hat man immer wieder „Störfeuer“: Absagen hier, eine kaputte Leitersprosse dort oder der Nachbar will jetzt doch die Grenze absetzen.

Am Tag der Drückjagd stehen der Revierchef und seine Leute oft unter Strom. Als eingeladener Jäger hat man oft nur eine Art bessere „Zaungastrolle“, aber trotzdem kann man mithelfen gemeinsam einen schönen Jagdtag zu verleben.

1. Zuverlässigkeit

Wer einen Termin zugesagt hat, der sollte ihn auch einhalten. Natürlich können Ereignisse dazwischenkommen, durch die eine Jagdteilnahme nicht mehr möglich ist. Komischerweise häufen sich sehr kurzfristige Absagen immer, wenn am Jagdtag schlechtes Wetter herrscht. Oft bleiben dann Stände unbesetzt, auf denen gut Strecke hätte gemacht werden können. Fällt zudem noch ein Hundeführer aus, fehlt nicht nur der Schütze, sondern auch der Vierbeiner in der Planung. Ersatz steht so kurzfristig oft nicht zur Verfügung. Daher: Zusagen halten ist Ehrensache.

2. Gute Vorbereitung

Nicht erst am Morgen der Drückjagd anfangen alles schnell zu suchen. Oft bleiben dann die simplen Sachen auf der Strecke. Nichts ist peinlicher, als sich mit gequältem Blick eingestehen zu müssen, dass man den Jagdschein vergessen hat. Klar, man kennt sich vielleicht gut, aber ein gewisses Unbehagen bleibt beim Jagdveranstalter, wenn das amtliche Jagddokument nicht vorliegt. Auch vergessene Munition hinterlässt einen ganz schlechten Eindruck und am Ende hat man gerade dann den besten Anlauf.

3. Pünktlichkeit

Wer nicht pünktlich am Treffpunkt erscheint, verzögert den Jagdablauf. Allein mit der physischen Anwesenheit am Sammelplatz ist es oft nicht getan. Der Jagdschein wird kontrolliert, das Standgeld gezahlt sowie die Ansprache, Sicherheitsbelehrung und die Gruppeneinteilung durchgeführt. Gerade diese wichtigen organisatorischen Informationen sind essenziell für einen sicheren Jagdtag. Lieber 30 Minuten zu früh da sein und mit den Mitjägern einen Kaffee trinken, als abgehetzt nur noch die letzten Worte der Ansprache aufschnappen.

4. Fahrgemeinschaften bilden

Wer kann, sollte mit einem Mitjäger zur Jagd anreisen. Weiß der Jagdherr dies rechtzeitig, kann er auch die Stände entsprechend zuordnen. Vor allem in Rotwildrevieren sind weniger störende Autos im Wald besser und die Parkplatzsituation am Streckenplatz entspannter. Aber auch in den zugeteilten Anstellergruppen kann man Fahrgemeinschaften bilden und lernt so gleich noch seine Mitjäger besser kennen.

5. Waffe besser im Auto lassen

Früher war es Sitte mit gebrochener Waffe der morgendlichen Ansprache zu lauschen. Der geschulterte Repetierer bei der morgendlichen Ansprache irritiert heutzutage doch eher. Am Ende legt man die Waffe vor dem Ausfahren zu den Ständen eh wieder ins Futteral zurück. Lassen Sie die Waffe lieber gleich im Fahrzeug.

6. Standruhe

Sicherheit immer zuerst. Der Ansteller weist den Schützen ein. Seinen Vorgaben ist Folge zu leisten. Während der Jagd wird der Stand nicht verlassen. Immer wieder kommt es leider vor, dass der Schütze nach seinem beschossenen Wild sucht. Ein absolutes Unding. Oft nur um sicherzugehen, dass er richtig getroffen hat und das Stück liegt. Nach der Jagd ist dem Ansteller unbedingt alles zu berichten. Einerseits sind die Erkenntnisse über Wildbewegung wichtig für die nächste Drückjagdplanung, andererseits können Informationen über gesichtetes oder erlegtes krankes Wild aufwendige Nachsuchen abkürzen.

7. Strecke machen

Drück- und Treibjagden sind für viele Jäger auch ein gesellschaftliches Event. Für den Jagdherren sicherlich auch, aber er hat auch die Strecke im Blick. Was der Jagdverleiter also freigibt, sollte auch erlegt werden, wenn ein sicherer Schuss möglich ist. Wenn man das Bockkitz im eigenen Revier vielleicht auch nicht erlegen würde, so sollte es zur Drückjagd bei entsprechender Freigabe dann doch fallen.

8. Wenn das Stück nicht liegt

Wer ein Stück beschossen hat, das nicht liegt, der verbricht den Anschuss. Dafür sollte man im besten Fall Markierungsband nehmen. Hat man keins dabei, dann reicht auch ein Taschentuch. Weniger hilfreich ist ein Fichtenzweig in einer Fichtendickung.

Zudem meldet man dem Ansteller die Nachsuche und gibt zusätzlich die Fluchtrichtung an. Auf keinen Fall läuft man selbst hinterher. Auch wenn am Anschuss Schweiß deutlich zu erkennen ist – man erschwert dem Nachsuchengespann die Arbeit erheblich, wenn man die Fährte vertritt. Sollte man selber einen Hund haben, darf dieser nicht automatisch sofort nachsuchen. Die Organisation der Nachsuchen übernimmt die Jagdleitung.

9. Respekt für Treiber

Die Treiber – egal ob zwei- oder vierbeinige Version – sind während der Jagd die wichtigsten Akteure. Ohne sie, keine Wildbewegung. Auch wenn sie sich mal auf dem Weg vor dem eigenen Stand sammeln und etwas verweilen: freundlich bleiben. Ein „Danke“ für vorgeliefertes Wild tut auch einem Standschützen nicht weh.

Wer in seiner Jagdausbildung selber bei Nassschnee durch Dickungen gekrochen ist, weiß, was die Treiber leisten.

10. Jagdhunde einsammeln

Jagen ohne Hund ist Schund – dieser Satz hat immer Gültigkeit. Gerade in Zeiten von riesigen Windwurf und Käferflächen, werden gute Hunde immer gebraucht. Von daher ist es selbstverständlich, dass man die Vierbeiner nach den Jagden einsammelt. Auch fünf Minuten vor Hahn in Ruh´ kann ein Hund an den Strick. Ein jeder Hundeführer freut sich, wenn er weiß, dass sein vierbeiniger Helfer zum Streckenplatz gebracht wird. Dem Hund erspart man mitunter einen gefährlichen Rückweg über eine Straße oder verhindert, dass er nach der Jagd noch zufällig an krankes Wild gerät. Hat man einen Jagdhund eingesammelt, setzt man den Besitzer sofort in Kenntnis oder informiert die Jagdleitung. Jeder Jagdhund trägt üblicherweise eine Telefonnummer auf Halsung oder Weste. Und wer für den Vierbeiner keinen Platz im sauberen Kofferraum des SUV hat: die Jagdhelfer fahren auch sehr gerne im Fußraum mit – die Fußraumheizung ist nach der Jagd sehr beliebt.

11. Der Wald ist keine Autobahn

Die Jagd ist vorbei und man die Füße kaum noch zu spüren. Da möchte man natürlich schnell an das wärmende Feuer und sich ein heißes Getränk am Streckenplatz gönnen. Doch oft wird vergessen, dass viele unserer Jagdhunde nicht pünktlich zu Hahn in Ruh´am Strick sind. Viele Hunde jagen noch oder sind auf dem Rückweg zu ihrem Führer. Schon öfter wurden Hunde nach einer Drückjagd im Wald überfahren. Es ist also selbstverständlich, dass man mit gedrosseltem Tempo die Waldwege entlangfährt und gegebenenfalls herrenlose Hunde einsammelt. Auch wenn das Treiben durch ist: nach der Jagd kann trotzdem immer noch Wild über die Wege flüchten.

12. Anpacken

Gerade am Streckenplatz gibt es immer etwas zu tun. Der erste Ansteller kommt mit einem vollen Heckträger, muss aber gleich nochmal zurück ins Revier? Helfen Sie beim Abladen. Ein Treiber hat sich verlaufen? Bieten Sie an, ihn abzuholen. Nicht nur der Jagdherr, auch der Treiber wird dankbar sein. Logistische Unterstützung ist immer gern gesehen. Es sind die kleinen Hilfen, die am meisten entlasten.

13. Nachsuchen begleiten

Während sich die Jäger nach der Jagd am Feuer warmes Essen und Kaffee schmecken lassen, beginnt für die Nachsuchengespanne die Arbeit. Selber eine Nachsuche verursacht? Ein echter Waidmann zeigt Größe, wenn er dem Nachsuchenführer seine Hilfe anbietet. Manche sind froh über Begleitung und lassen sich gerne direkt vom Schützen einweisen. Andere arbeiten lieber alleine oder ausschließlich mit ihnen bekannten Jägern. So oder so – Nachfragen kostet nichts und zeigt, dass man für seine Fehler auch geradesteht.

14. Schlechte Schüsse

Es kann gerade auf einer Drückjagd immer passieren, dass man einen schlechten Schuss anträgt. Wer den Rücken zerschossen hat oder den Frischling dreimal beschießen musste, der sollte auch den nötigen Schneid besitzen, das Stück selbst zu erwerben. Schlecht geschossenes Wild lässt sich für den Jagdleiter schwierig vermarkten und verursacht nur nervige Mehrarbeit.

15. Wenn der Hut kreist

Wir alle profitieren bei unseren Jagden von guter Hundearbeit. Die Ausbildung und Haltung unserer Jagdhunde kostet viel Zeit und Geld. Es ist also selbstverständlich, dass man im Schadensfall dem Führer eines geschlagenen Hundes hilft, um die Tierarztkosten und Pflege des verletzten vierbeinigen Jagdkameraden abzupuffern. Wichtig ist nicht, dass man große Scheine in den Hut wirft. Ein jeder gibt, was er kann. Ja, es gibt Tierkrankenversicherungen und Ausgleichsfonds, diese kommen aber oft nur für die unmittelbaren Kosten auf.