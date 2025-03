Die IWA OutdoorClassics in Nürnberg: Die Fachmesse im Überblick

Vom 27.02.2025 bis zum 02.03.2025 findet die IWA OutdoorClassics, meist einfach IWA genannt, in Nürnberg statt. Die Messe rund um Sport- und Jagdwaffen sowie Outdoorausrüstung öffnet schon zum 51. Mal ihre Türen und bietet als Fachmesse die Möglichkeit, dass sich Fachhändler, Hersteller, Zulieferer, Entscheidungsträger und Multiplikatoren aus aller Welt über Neuheiten und die Zukunft der Branche austauschen können. Auf der Messe präsentieren 1.084 Aussteller aus 52 Ländern ihre Produktneuheiten an den internationalen Fachhandel.

IWA OutdoorClassics in Nürnberg: Produktneuheiten aus der Jagdwelt

Anbieter aus aller Welt präsentieren den Fachbesuchern an vier Messetagen ihre Produktneuheiten. Für die Jagd bietet sich eine breite Palette an Outdoor-Bedarf, Waffen und Zubehör. Ein kleiner Überblick über die Produkte, die auf der IWA OutdoorClassics ihren Platz finden:

Waffen, Waffenteile, -bearbeitung und -sicherung

Munition und Wiederladen

Optik und Elektronik

Messer

Bekleidung

Outdoorbedarf

Schießsportzubehör

Jagdzubehör

Selbstschutz und Sicherheitsausrüstung

Fachinformation

Aber auch Schießsportbegeisterte werden auf der IWA OutdoorClassics fündig. Neues Schießsportzubehör wird hier ebenso vorgestellt wie Neuheiten im Bereich von Airsoft und Paintball.

Trends und Neuheiten – die Zukunft der Jagd im Fokus

Vor Ort warten eine Vielzahl von namenhaften Ausstellern darauf, sich branchenintern über die Neuheiten und die Zukunft der Jagdausrüstung auszutauschen. Auf der IWA OutdoorClassics könnten sich die Trends der nächsten Jahre abzeichnen. Neben Frankonia und Merkel stellen auch Nocpix oder Hikmicro ihre Neuheiten vor. In Halle 4 soll es neben Jagdzubehör wie Wärmebildtechnik oder Ferngläser auch um Jagdbekleidung und Outdoorbedarf gehen, aber auch in den anderen Hallen finden Jagdbegeisterte Neuheiten in Sachen Waffen, Munition und Optik. Darüber hinaus können Fachbesucher sich über ein großes gastronomisches Angebot freuen.

