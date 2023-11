Wie kommt die Blaser R8 an die Ukraine-Front?

Ein Einkaufsportal, über das sich Söldnertruppen mit Waffen versorgen, veröffentlichte Mitte September Bilder auf Telegram mit einer neuen Lieferung an „Super Rifles“. Zu sehen: die Blaser Repetierbüchse „R8“. Werden die Waffen des Herstellers aus Isny auf russischer Seite im Ukraine-Krieg eingesetzt?

Der Vorwurf lastet schwer: Laut einer Recherche des Netzwerkes „Correctiv“ seien seit Beginn des Ukraine-Krieges über 7.000 zivile Schusswaffen westlicher Hersteller nach Russland gelangt. Darunter auch Waffen von Blaser aus Isny. Der Hersteller gibt auf Nachfrage an, sämtliche Geschäftsbeziehungen mit russischen Importeuren seit Beginn des Ukraine-Krieges gestoppt zu haben. Doch über welchen Weg gelangen die Waffen an die Front?

Russland umgeht Waffensanktionen

Bereits seit 2014 ist die Ausfuhr von Waffen und rüstungsfähigen Ersatzteilen nach Russland verboten. Dennoch rüstet Russland immer weiter auf. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Russland bereits seit Jahren mittels diverser Schlupflöcher gezielt die Sanktionen umgeht. Die Recherchen von Corrective haben ergeben, dass Russland trotz Ausfuhrbeschränkungen Waffen westlicher Hersteller bezieht. Neben Blaser befinden sich darunter auch Pistolen des österreichischen Herstellers Glock. Dies kann nur über Zwischenhändler in anderen Staaten möglich sein. Corrective vermutet, dass Kasachstan als Mitglied der Eurasischen Wirtschaftsunion für die Weiterleitung von Waffen in Frage kommt. Die ehemalige Sowjetrepublik soll Anfang 2023 mehr als 1000 Sport- und Jagdwaffen aus Deutschland eingeführt haben.

Blaser bezieht Stellung

Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Blaser an, sämtliche Geschäftsbeziehungen mit russischen Importeuren seit Beginn des Ukraine-Krieges gestoppt zu haben. Laut einer Unternehmenssprecherin seien 99 Prozent der Waffen „innerhalb Europas an verschiedene Länder und an unterschiedliche Händler verkauft“ worden. Blaser vermutet, dass Russland gezielt bei europäischen Händlern einkauft. Das Unternehmen versichert zudem, sich bei allen Exporten an die gesetzliches Vorgaben zu halten und steht mit der zuständigen Behörde, dem Bundesverwaltungsamt (BVA), in stetigem Kontakt. Diese stellt „Verbringungserlaubnisse“ aus, die zum Import und Export von Schusswaffen befähigen. Nach eigenen Angaben exportiert Blaser 65 Prozent seiner Waffen.

Behörden sind Hände gebunden

Über Zwischenhändler oder gezielte Ankäufe bei europäischen Händlern können die Ausfuhrbeschränkungen umgangen werden. Insbesondere innerhalb Europas sind kaum Barrieren für den Waffenhandel vorhanden. Bei Vorlage der Ausfuhrpapiere enden die Ermittlungsmöglichkeiten der Behörden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter fordert nun, dass Deutschland sich den USA anschließen und ebenfalls den Export ziviler Schusswaffen aussetzen ‐ mit Ausnahme von Lieferungen in die Ukraine und nach Israel. „Solange nicht ausgeschlossen werden kann, dass diese Waffen oder Waffenteile in die Hände von Russland gelangen und im völkerrechtswidrigen Angriffskrieg eingesetzt werden, muss der Export gestoppt werden“, so Kiesewetter. Die Schlupflöcher im Anktionsrecht gilt es dringend zu schließen.

