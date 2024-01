Stuttgart – Wildschwein greift Mann an

Vergangenen Sonntag wurde ein älterer Mann im Stuttgarter Stadtgebiet von einem Wildschwein verletzt. Er musste im Krankenhaus behandelt werden.

Wildtiere in Stadtgebieten sind keine Seltenheit mehr. Nicht nur in Berlin, auch in Stuttgart sind sie im urbanen Raum auf Nahrungssuche. Meist finden sie einen reich gedeckten Tisch und verhalten sich friedlich. Vergangenen Sonntag (28.01.2024) kam es jedoch zu einem Zwischenfall. Am helllichten Tag wurde ein Mann von einem Wildschwein attackiert. Im Bereich einer Tankstelle im Süden Stuttgarts griff das Wildschwein den 77-Jähriger an. Die Bissverletzungen mussten im in einem Krankenhaus behandelt werden.

Üblicherweise sind Wildschweine nicht angriffslustig. Das kann sich jedoch ändern, wenn sie Schmerzen haben oder sich in einer Stresssituation befinden. Immer wieder schaffen die Tiere es in die Schlagzeilen. Besonders in Stadtgebieten mit angrenzenden Wäldern kommt es zu Konflikten mit Wildtieren. Auf der Suche nach Nahrung verlieren sie immer Öfter die Scheu vor dem Menschen und trauen sich auch am Tage in die Innenstädte.

