Ab dem 1. September sind Ricken, Schmalrehe, Rickenkitze und Bockkitze deutschlandweit freigegeben. Der Einfachheit halber zählen wir auch die Bockkitze zum weiblichen Rehwild, das wir als „Reh-Kahlwild“ bezeichnen. Wer eine Ricke erlegen möchte, muss zunächst das Kitz erlegen. Die Bejagung des weiblichen Rehwilds bietet extreme Ansätze: Entweder wird kaum weibliches Wild erlegt, oder es wird im Rahmen des Waldschutzes alles erlegt, was zur Art Capreolus capreolus gehört. Wie so oft, ist der Mittelweg der richtige – auch wenn er arbeitsintensiv ist.

Ladys first?

In manchen politisch motivierten, jagdrechtlichen Entwürfen werden grundlegende Prinzipien der Waidgerechtigkeit infrage gestellt. Dennoch sollte die Bedeutung der Ricke für ihre Kitze niemals vernachlässigt werden. Einige gesetzliche Formulierungen zeugen von wildbiologischer Unkenntnis oder einem dogmatischen Fokus auf den Baumschutz. Die Rolle der Ricke für ihre Kitze und den Gesamtbestand wird oft unterschätzt. Was viele Jäger übersehen: Die Ricke steuert nicht nur 50 Prozent der Gene zur neuen Rehgeneration bei, sondern ist auch zu 100 Prozent für die Aufzucht verantwortlich. Die Milch der Ricke ist entscheidend für die Entwicklung der Kitze, was wiederum maßgeblich beeinflusst, ob ein Bockkitz später ein Spitzenbock werden kann.

Rehe mit System bejagen

Natürlich kann man nach dem Prinzip „Ich brauche ein Reh“ vorgehen, schnell auf den Hochsitz am Wildacker steigen und das erlegen, was sich bietet. Der Abschussplan wird dann zur Not passend gemacht. Ein häufiger Fehler ist es, Rehe immer an denselben Stellen zu erlegen. Erfolg an einem Platz führt leicht zur Bequemlichkeit. Doch in den oft nur wenige Hektar großen Revieren übersieht man dabei einiges an Rehwild. Es gibt Bereiche, in denen überalterte Ricken nur noch schwache Kitze großziehen. Diese „Reh-Omas“ sind oft sehr territorial und dulden kein anderes weibliches Rehwild in ihrer Nähe, was starken Schmalrehen keine Chance gibt, sich zu etablieren. Die Folge kann sein, dass solche Tiere in der Suche nach einem neuen Revier auf der Straße enden. Der Hegegedanke verlangt, dass die schwächsten Stücke entnommen werden. In der Praxis ist dies nicht immer vollständig umzusetzen, doch jeder Jäger sollte sein Bestes geben. Ein guter Überblick über die Rehbewegungen im Revier ist entscheidend.

Rehbestand im Auge behalten

Es ist wichtig, ab April ein genaues Auge auf den Rehbestand zu haben. Ob man dies persönlich, in Zusammenarbeit mit Mitjägern oder durch Wildkameras erreicht, ist fast egal – wichtig ist, zu wissen, wo die Ricken mit schlecht wachsenden und spät gesetzten Kitzen stehen. Diese gilt es, im Auge zu behalten und zu markieren. Notizen sind dabei hilfreich, denn weibliches Rehwild gerät im Jagdalltag leicht in Vergessenheit. Es erfordert die gleiche Hartnäckigkeit, die man bei der Jagd auf einen begehrten Bock an den Tag legt. Ein schnellerer Abschuss am Wildacker mag verlockend sein, doch der Effekt auf einen starken Rehwildbestand wäre fraglich. Ziel einer Rehwildbejagung mit Plan sollte sein, bis zum Spätherbst alte Ricken mit schwachen Kitzen erlegt zu haben. Wann ist eine Ricke alt, oder besser gesagt, überaltert? Mit fünf Jahren ist eine Ricke zwar alt, führt aber noch normale Kitze. Da Ricken Kitze austragen, gebären und säugen, sind sie körperlich stärker gefordert als Böcke. Ab sechs Jahren beginnt oft der körperliche Abbau. Auch junge, stärkere Ricken sollte man im Auge behalten: Bei Zwillingskitzen darf das schwächere entnommen werden, bei Drillingen je nach Stärke auch zwei der schwächsten.

Überalterte Ricken

Hat man den Einstand einer „alten Tante“ erkannt, müssen zunächst alle ihre Kitze erlegt werden. Eine Doublette oder Triplette mit der Ricke am Ende wäre ideal. Das beste Werkzeug dafür ist ein Repetierer mit Schalldämpfer. Über die Wahl des Kalibers lässt sich streiten, doch man sollte bedenken, dass es auf Rehe geht und nicht auf kapitale Keiler. Geduld ist gefragt, wenn die Beute erscheint: Die Ricke sollte nicht zu nah an der Deckung und möglichst schon breit stehen. Es ist besser, wenn sie beim Schuss auf das Kitz das Haupt unten hat und äst. Ideal ist es, wenn die Ricke das Kitz nicht direkt sehen kann – ein paar Büsche oder hohes Gras dazwischen sind wünschenswert. Fällt der erste Schuss auf das Kitz, kann die Ricke durch den Schalldämpfer oft nicht sofort einordnen, was geschehen ist. Sie verharrt und beobachtet das Kitz. Dann schnell repetieren und ein weiteres Kitz erlegen. Ist es ein Einzelkitz, kommt direkt die Ricke ins Visier. Springt sie ab, sollte man 15 Minuten warten, bevor man den Ansitz verlässt. Manchmal kehrt die Ricke zurück. Der Einsatz eines Blatters oder Kitzfieps kann ebenfalls hilfreich sein.

Wie erfolgreich man den gesamten Familienverband erlegt, hängt von den Erfahrungen der Ricke ab. Hat sie bereits Kitze verloren und verbindet Schussgeräusche mit der Anwesenheit von Menschen? Jedes Reh hat laut Telemetriestudien eine individuelle „Landscape of fear“ – eine Landkarte zur Feindvermeidung. Ricken meiden oft monatelang Wiesen, auf denen ihr Kitz erlegt wurde, selbst wenn die Äsung dort gut ist. Das stellt ein Problem dar, wenn die Ricke nicht mit ihren Kitzen erlegt werden konnte: Sie meidet den Ort, bleibt jedoch in der Nähe ihres Einstands.

Der richtige Zeitpunkt

Ein guter Indikator für die Vitalität des weiblichen Rehwilds ist der Fellwechsel. Bei starken Stücken ist dieser Ende September bis Anfang Oktober abgeschlossen. Wer eine Entscheidungshilfe für den Abschuss braucht, kann sich an den alten Merkspruch „Oktober rot, Ricke tot“ halten – er bewährt sich immer wieder.

Mehr Fleisch im Dezember?

Oft wird angenommen, dass Kitze im Dezember deutlich größer sind. Zwar wächst ein Kitz bis Dezember weiter, aber es legt auch ein schwereres Winterfell an, und das Nahrungsangebot wird im Winter für die selektiven Fresser spärlicher. Jeder Jäger muss selbst entscheiden, ob ihm ein paar Hundert Gramm mehr Fleisch den späteren Abschuss wert sind. Im Herbst kann man jedenfalls noch sicher bei gutem Licht jagen, ohne dem knappen Tageslicht im Winter hinterherzujagen. Für eine frühe Erlegung spricht auch, dass schwache Stücke häufig stärker von Parasiten befallen sind. Diese „Parasitenschleudern“ sollten schnell aus dem Bestand entfernt werden, denn ein Kitz, das seine Nahrung mit einer Vielzahl von Würmern teilen muss, nimmt nicht so stark zu, wie es sich mancher für seinen Braten wünschen würde.

Gemeinsam zum Erfolg

Der Abschuss des weiblichen Rehwildes ist zwar oft wenig schmuckvoll – es gibt keine Gehörne für die Wand und auch keine Grandeln – aber dafür ist es eine spannende Jagd und liefert gutes Wildbret. Es lohnt sich also, Mitjäger zu motivieren. Ein gemeinsamer Morgenansitz mit anschließendem Frühstück im Wald kann nicht nur gemütlich, sondern auch erfolgreich sein. Der Gemeinschaftsansitz hat den Vorteil, dass mehrere Revierecken gleichzeitig abgedeckt werden können, und es wird allgemein weniger im Revier gestört. Ein einzelner, täglich schleichender Jäger verursacht deutlich mehr Unruhe.

Die Drückjagd ist zwar auch eine gesellige Jagdform, aber für eine gezielte Rehwildbewirtschaftung weniger geeignet. Hier geht es oft um Masse, und Fehlabschüsse kommen vor, wenn Ricke und Kitz im Treiben getrennt werden. In geschlossenen Waldgebieten ist ein selektiver Rehwildabschuss jedoch nur mit extremem Aufwand möglich, sodass die Drückjagd oft notwendig wird, um den Abschussplan zu erfüllen.

Egal, für welche Methode man sich entscheidet, wichtig ist, dass man sauber jagt und verantwortungsvoll handelt.