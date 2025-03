OUTDOOR jagd & natur in Neumünster: Alle wichtigen Infos im Überblick

Die 9. „OUTDOOR jagd & natur“ in den Holstenhallen Neumünster öffnet vom 4. bis 6. April 2025 erneut ihre Pforten für alle, die in die Welt der Jagd und Natur eintauchen möchten. Mit einem spannenden Programm für Jäger, Angler und Outdoor-Freunde wird die Messe unterstützt von den Landesjagdverbänden Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern sowie dem Landesangelverband Schleswig-Holstein und Danmarks Jægerforbund.

Die Jagdmesse im Norden – namhafte Aussteller bieten Neuheiten bei Waffen und Optiken

Besucher dürfen sich auf ein großes Angebot von Markenherstellern und Händlern der Jagdindustrie freuen. Sie präsentieren ihre neuesten Modelle und Technologien. Nicht nur moderne Jagdgewehren und Handwaffen, sondern auch spezielle Ausstattungen für die Pirsch in Wald und Wiese. Auch der Bereich Optiken ist bestens vertreten. Spitzenprodukte für die Präzisionsjagd, Ferngläser, Zielfernrohre und Nachtsichtgeräte werden vor Ort zum Testen, Vergleichen und Kaufen angeboten. Viele Besucher loben nicht nur die hohe fachliche Qualität der Aussteller, sondern schätzen vor allen Dingen auch die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten in entspannter Atmosphäre über neue jagdliche Trends und Themen auszutauschen.

Das Miteinander und die gemeinsame Freude und Verantwortung für die Jagd steht auch bei zahlreichen Treffpunkten auf der Messe an erster Stelle; so zum Beispiel beim Jägerinnenforum des LJV S-H, beim Jägerinnen-Stammtisch in Halle 3 oder den Jungjägern im Eingangsforum. Denn gerade Frauen und junge Menschen zieht es aus verschiedensten Gründen verstärkt zur Jagd. Dazu zählt zum einen die Hege und Pflege der Natur, der Wunsch nach „gesundem“ regionalen Fleisch oder auch das Interesse für einen Jagdgebrauchshund. Den diesjährigen Landesjägertag am Samstag der Messe wird Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther eröffnen – eine besondere Wertschätzung der Jäger und ihrer Arbeit für die Natur. Die Klänge der Jagdhornbläser werden verteilt über die Messe hier und da zu hören sein und eine besondere Atmosphäre schaffen.

Jagdgebrauchshunde – perfekte Begleiter im Revier

Besucher können sich auf eine beeindruckende Vielfalt an ausgebildeten Hunden freuen, die in der Jagd in verschiedenen Bereichen zum Einsatz kommen. Über 20 Hundevereine sind in Halle 2 vertreten, zeigen die Vorzüge und Besonderheiten der jeweiligen Rasse und geben Einblick in die spezifische Ausbildung der Tiere. Zudem können Interessierte mehr über die Anforderungen und die Verantwortung erfahren, die mit der Haltung und Ausbildung von Jagdgebrauchshunden verbunden sind. Zentral in Halle 2 wird es zudem regelmäßig informative Vorführungen und beeindruckende Präsentationen geben, bei denen die Hunde ihr Können unter Beweis stellen. Besucher erhalten so eine Vorstellung davon, wie die vierbeinigen Begleiter im Revier bei der Jagd eingesetzt werden.

OUTDOOR jagd & natur: Von Geweihen, Hörnern und Hauern…

Die Trophäenschau ist eines der jagdlichen Highlights der Messe und bietet die Möglichkeit, sich mit der Jagd als Teil einer verantwortungsbewussten und nachhaltigen Nutzung unserer Natur auseinanderzusetzen. Der Landesjagdverband Schleswig-Holstein zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Pflege der natürlichen Lebensräume für die Erhaltung unserer Wildtierarten sind. So erfahren die Besucher anhand der Geweihe, Hörner und Hauer viel über die Lebensweise unseres heimischen Wildes. Und nicht ohne Stolz weist der Landesjagdverband Schleswig-Holstein daraufhin, dass das Wild in unseren Wäldern zu den gesündesten Wildtieren in ganz Deutschland gehört.

Spannendes Info-Programm für Jäger, Angler und Naturfreunde auf der OUTDOOR jagd & natur

Auch in diesem Jahr bietet die Messe ein vielfältiges Seminar- und Vortragsprogramm. Zusammengestellt vom Landesjagdverband S-H, dem Landesangelverband S-H, dem Landesverband der Imker aus S-H und HH sowie dem Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume S-H erwartet Interessierte eine große Themenvielfalt. Mit hochkarätigen Referenten und einer Vielzahl an praxisorientierten Vorträgen setzen die Veranstaltungen auf einen themenübergreifenden Austausch rund um Jagd und Natur. Themen wie Wildtiermanagement, Jagdgesetzgebung und Wildtier-Kataster werden aktuell beleuchtet. Hinzu kommen unter anderem spannende Vorträge zu den Themen „Bienen und ihr Lebensraum”, „Meeressäugerschutz in Schleswig-Holstein”, „Wissenswertes zur Bogenjagd” und Fortbildungslehrgänge für Fischereiaufseher und Lehr- und Prüfberechtigte des Landesangelverbandes Schleswig-Holsteins.

Farbenfroh in den Frühling

Rechtzeitig zum Frühling bietet der Blumenmarkt des Pfauenhofs der Lebenshilfe Neumünster im Rahmen der 9. „OUTDOOR jagd & natur” auch in diesem Jahr wieder farbenfrohe Frühjahrsblüher für Garten, Terrasse und Balkon an. Die Landespflanzenbörse des Landesjagdverbandes S-H hält zudem eine breite Palette an Bäumen und Sträuchern parat – von der Rotbuche bis zur Vogelkirsche – perfekt für jede Lebensraumgestaltung. Sie werden gegen eine kleine Spende abgegeben. Der Erlös wird in regionale Umweltprojekte reinvestiert. Wichtig: Vorbestellungen bitte bis zum 21. März über den Online-Shop des Landesjagdverbands S-H unter ljv-sh.de/landespflanzenboerse2025/.

Messe OUTDOOR jagd & natur: Wie teuer sind die Tickets und wo kann ich sie kaufen?

Die Messe findet vom 4. bis 6. April 2025 statt und ist täglich von 9.30 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die Ticketpreise im Überblick:

Online-Tickets € 10,00 Tageskasse € 12,00 Kinder bis 14 Jahre Eintritt frei Mitglieder der Landesjagdverbände Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg- Vorpommern, Niedersachsen sowie des Landesangelverbandes Schleswig- Holstein, des Danmark Jægerforbund und der German Barbecue Association Eintritt frei gegen Vorlage ihres Mitgliedsausweises Kombi-Ticket GREEN SCREEN-Filmtour + Messebesuch € 16,00 Kombi-Ticket GREEN SCREEN-Filmtour + Messebesuch für Schüler, Studenten, Senioren € 14,00

Die Tickets sind zum Vorverkauf unter outdoor- holstenhallen.com erhältlich oder an der Messekasse/Film-Abendkasse.

Wie komme ich am besten zur OUTDOOR jagd & natur?

Mit dem Auto können Sie problemlos zur OUTDOOR jagd & natur anreisen. Von der Bundesautobahn A7 von Hamburg nach Flensburg/Kiel aus fahren Sie bei Neumünster-Nord ab und von dort aus zum Messegelände. Parkplätze sind vor Ort ausreichend vorhanden.

Auch mit der Bahn gelangen sie schnell und komfortabel mit der Zugverbindung Hamburg – Neumünster – Kiel/Flensburg zum Messegelände. Vom Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel aus fahren auch Busse zum Messegelände. Auch für Messebesucher, die aus weiterer Entfernung kommen, ist damit eine komfortable Anreise möglich.